Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık, Dizideki İkonik Sahne Hakkında İtirafta Bulundu!
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık, Dizideki İkonik Sahne Hakkında İtirafta Bulundu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=blTyH...
KAYNAK: Bi' Başka/YouTube
İçeriğin Devamı Aşağıda
Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Mihri'yi canlandıran Gizem Yanık, YouTube'da Bi' Başka programına konuk oldu.
Kızılcık Şerbeti hakkında konuşan Yanık, rol arkadaşı Rahimcan Kapkap'ın canlandırdığı Metehan karakteriyle olan ikonik sahneyle ilgili konuşurken bu sahne hakkında bomba bir itirafta bulundu.
Bilmeyenler için Metehan'a platonik bir şekilde aşık olan Mihri cesaretini toplayıp aşkını ilan ettiğinde Metehan'dan "Ben sana bakmam" yanıtı almış ve bu sahne sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı.
"Ben sana bakmam" sahnesi hakkında itirafta bulunan Gizem Yanık, söz konusu sahnenin ardından rol arkadaşı Rahimcan Kapkap'la bir süre konuşmadığını belirtti.
"Benim için çok unutulmaz sahnelerden biri. Oynarken de Rahimcan'la sahne bittiğinde çok başka hisler içindeydim ve en tepeden en dibe o küt diye düştüm Mihri adına."
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Hissetmek, yaşamak, reddediliş. Ya bilmiyorum benim de ortaokulda böyle benzer bir hikâyem vardı, belki onun etkisi olabilir."
"O gün sahneyi çektik ve bir süre zaten Rahimcan'la bir süre konuşamadık. Sonra Eylem hocanın yanına gittim. Eline sağlık, eline sağlık."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda