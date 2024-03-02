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Olayların Bitmediği Survivor'da Yarışmacıların Yakınlarından Biri Dominik'le İletişime Geçmiş!

Olayların Bitmediği Survivor'da Yarışmacıların Yakınlarından Biri Dominik'le İletişime Geçmiş!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 11:35

Olayların bitmek bilmediği Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanına yine büyük bir skandal imza attı. Yarışmacılardan birinin Dominik'le iletişime geçtiğini belirten Ilıcalı'nın o anları yarışmacıları şoke ettii.

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Olayların asla dur durak bilmediği Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında nur toplu gibi bir skandalımız daha oldu.

Olayların asla dur durak bilmediği Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında nur toplu gibi bir skandalımız daha oldu.

Acun Ilıcalı'nın konsey düzenlediği fragmanda Ilıcalı yarışmacılara bir yarışmacının Dominik'le iletişime geçtiğini açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın konsey düzenlediği fragmanda Ilıcalı yarışmacılara bir yarışmacının Dominik'le iletişime geçtiğini açıkladı.

'Bu sefer karşılaştığımız konu daha önce hiç başımıza gelmedi' sözleriyle yarışmacıları şoke eden Ilıcalı, iletişim kuran kişinin yakınıyla görüşüp görüşmediği fragmanda verilmezken o anlar epey heyecan yarattı.

'Bu sefer karşılaştığımız konu daha önce hiç başımıza gelmedi' sözleriyle yarışmacıları şoke eden Ilıcalı, iletişim kuran kişinin yakınıyla görüşüp görüşmediği fragmanda verilmezken o anlar epey heyecan yarattı.

Bir yarışmacımızın yakını Dominik'le bağlantıya geçmiş. Artık işi operasyona bağlamış. Dominik'teki lokal üzerinden kendi yakınına...' açıklamasının ardından izleyiciler sosyal medyadan tahminlerde bulunmaya çalışırken, en büyük olasılık Aleyna'nın annesi ve Yunus Emre'nin eşi olarak göründü.

Bir yarışmacımızın yakını Dominik'le bağlantıya geçmiş. Artık işi operasyona bağlamış. Dominik'teki lokal üzerinden kendi yakınına...' açıklamasının ardından izleyiciler sosyal medyadan tahminlerde bulunmaya çalışırken, en büyük olasılık Aleyna'nın annesi ve Yunus Emre'nin eşi olarak göründü.

İşte olaylı Survivor fragmanı:

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Gelen tahminlerden bazıları da burada:

Gelen tahminlerden bazıları da burada:
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Peki, sizce bunu kim yapmış olabilir? Yorumlarda buluşalım...

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