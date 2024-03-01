İzleyici Beğendi mi? Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan'a Tepkiler
İzleyici Beğendi mi? Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan'a Tepkiler
Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Dizinin kadrosundan ayrılmak zorunda kalan Tanrıöğen yerine Ahmet Mümtaz Taylan gelirken, Taylan'ın performansına yorum yağdı.
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde büyük bir oyuncu değişikliği yaşandı.
Abdullah'ı canlandıran Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirmesinin ardından mecburen diziden ayrılırken, yerine gelen isim herkesi heyecanlandırmıştı.
Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan yeni Abdullah olarak dizide yer alırken, ilk sahnesine haliyle sosyal medyadan yorum yağdı.
İşte Abdullah Ünal olarak Ahmet Mümtaz Taylan'ın Kızılcık Şerbeti'ndeki ilk sahnesi:
İzleyicilerden gelen yorumlar da burada:
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Tabii olumsuz yorumlar da yok değildi:
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Peki siz yeni Abdullah Ünal'ı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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