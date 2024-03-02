Görüş Bildir
Haberler
TV
Yeni Apo'nun Ünal Ailesine Kök Söktürdüğü Kızılcık Şerbeti Fragmanına Gelen Tepkiler

Yeni Apo'nun Ünal Ailesine Kök Söktürdüğü Kızılcık Şerbeti Fragmanına Gelen Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 09:57

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanına yeni Apo'muz Ahmet Mümtaz Taylan damgasını vurdu. Alev'in kendisinden hamile olduğunu öğrenen Apo'nun Ünal ailesine kök söktürdüğü fragman haliyle yorum yağmuruna tutuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Her bölümüyle yeni bir reyting rekoruna imza atan Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekranlara geldikten sonra yayınladığı fragmanla heyecanı bir üst seviyeye çıkardı.

Her bölümüyle yeni bir reyting rekoruna imza atan Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekranlara geldikten sonra yayınladığı fragmanla heyecanı bir üst seviyeye çıkardı.

Yeni Apo'muz Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı fragmanda bu Apo'nun eskisinden çok farklı ve daha sert olduğu karşımıza çıkarken, Ünal ailesine kök söktüreceği de çok açık.

Yeni Apo'muz Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı fragmanda bu Apo'nun eskisinden çok farklı ve daha sert olduğu karşımıza çıkarken, Ünal ailesine kök söktüreceği de çok açık.

Fragmanda Pembe ve çocuklarının bebeği istemediklerini belirtmesi ve Apo'nun buna karşı çıkması ilk dikkat çeken şey olurken, söz konusu olayın yeni bölümde nasıl işleneceği daha şimdiden merak konusu oldu.

Fragmanda Pembe ve çocuklarının bebeği istemediklerini belirtmesi ve Apo'nun buna karşı çıkması ilk dikkat çeken şey olurken, söz konusu olayın yeni bölümde nasıl işleneceği daha şimdiden merak konusu oldu.

İşte yeni Apo'yla tanıştığımız Kızılcık Şerbeti fragmanı:

Fragmana gelen tepkiler de burada:

Fragmana gelen tepkiler de burada:
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Yeni deccal Apo'muz hayırlı olsun!

Yeni deccal Apo'muz hayırlı olsun!
twitter.com

Biraz haklı bir isyan 😅

Biraz haklı bir isyan 😅
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yeni Apo Ünal ailesine bela olacak!

Yeni Apo Ünal ailesine bela olacak!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bir de Alev'le yan yana görelim!

Bir de Alev'le yan yana görelim!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Apo, Ömer gibi sekülerleşecek mi?

Apo, Ömer gibi sekülerleşecek mi?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki siz fragmanı ve yeni Apo'yu nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?