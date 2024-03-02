Yeni Apo'nun Ünal Ailesine Kök Söktürdüğü Kızılcık Şerbeti Fragmanına Gelen Tepkiler
Yeni Apo'nun Ünal Ailesine Kök Söktürdüğü Kızılcık Şerbeti Fragmanına Gelen Tepkiler
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanına yeni Apo'muz Ahmet Mümtaz Taylan damgasını vurdu. Alev'in kendisinden hamile olduğunu öğrenen Apo'nun Ünal ailesine kök söktürdüğü fragman haliyle yorum yağmuruna tutuldu.
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Her bölümüyle yeni bir reyting rekoruna imza atan Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekranlara geldikten sonra yayınladığı fragmanla heyecanı bir üst seviyeye çıkardı.
Yeni Apo'muz Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı fragmanda bu Apo'nun eskisinden çok farklı ve daha sert olduğu karşımıza çıkarken, Ünal ailesine kök söktüreceği de çok açık.
Fragmanda Pembe ve çocuklarının bebeği istemediklerini belirtmesi ve Apo'nun buna karşı çıkması ilk dikkat çeken şey olurken, söz konusu olayın yeni bölümde nasıl işleneceği daha şimdiden merak konusu oldu.
İşte yeni Apo'yla tanıştığımız Kızılcık Şerbeti fragmanı:
Fragmana gelen tepkiler de burada:
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Yeni deccal Apo'muz hayırlı olsun!
Biraz haklı bir isyan 😅
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Yeni Apo Ünal ailesine bela olacak!
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Bir de Alev'le yan yana görelim!
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Apo, Ömer gibi sekülerleşecek mi?
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Peki siz fragmanı ve yeni Apo'yu nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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