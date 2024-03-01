Yeni Abdullah Ünal'la Tanıştığımız Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Yeni Abdullah Ünal'la Tanıştığımız Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine seyir zevki enfes bir bölüm sundu. Show TV'nin rekortmen dizisine haliyle izleyicilerden yorum yağdı.
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Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti yine geceye damgasını vurdu.
"Eski Abdullah yok" çıkışıyla gelen yeni Abdullah'ımız Ahmet Mümtaz Taylan'ı ilk kez gördüğümüz bölümde Abdullah Bey, Alev'in hamileliğinden haberdar olurken, dizideki diğer karakterler de bazı gizemleri öğrendiler.
Çimen'in Gökhan'ın kimliğini öğrenmesinden tutun da Metehan'ın milf sevgilisinin başına açtığı dertlere kadar Kızılcık Şerbeti epey hareketli olurken, Umut ve Nursema arasında büyüyen dağlar izleyiciyi iyice rahatsız etti.
Bölüme damga vuran bir diğer şey Doğa'nın umarsızca devam eden Fatih ısrarı olurken, Fatih'in bir anda gözde erkek olması izleyicinin resmen sinir uçlarıyla oynadı. E haliyle bölüme de yorumlar gecikmedi.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler:
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