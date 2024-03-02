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Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal, Diziden Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı!

Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal, Diziden Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı!

yerli dizi Teşkilat
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 14:55

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ta Zehra karakteriyle izlediğimiz Deniz Baysal yeni sezonda yer almamıştı. Baysal, Teşkilat kadrosundan neden ayrıldığını ilk kez TV100'e açıkladı.

KAYNAK: TV100

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TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'tan ardı ardına ayrılıklar yaşanmıştı.

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'tan ardı ardına ayrılıklar yaşanmıştı.

Dört sezondur ekranlarda olan Teşkilat'ın 2. sezonuna Çağlar Ertuğrul veda edip Murat Yıldırım dahil olurken, 3. sezonda da ayrılık yaşanmıştı.

Dört sezondur ekranlarda olan Teşkilat'ın 2. sezonuna Çağlar Ertuğrul veda edip Murat Yıldırım dahil olurken, 3. sezonda da ayrılık yaşanmıştı.

3. sezon sonunda Deniz Baysal'ın 3 sezondur hayat verdiği Zehra karakteri diziye veda ederken yerine Aybüke Pusat gelmişti.

3. sezon sonunda Deniz Baysal'ın 3 sezondur hayat verdiği Zehra karakteri diziye veda ederken yerine Aybüke Pusat gelmişti.

Deniz Baysal'ın bu ani vedası merak uyandırırken, güzel oyuncu diziden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı.

Deniz Baysal'ın bu ani vedası merak uyandırırken, güzel oyuncu diziden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı.

TV100 kameralarına yakalanan Deniz Baysal, "Bana söylenen Zehra'nın hikâyesi bitmişti. Bu da çok normal bir şey 3 sezon dolu dolu geçti zaten." şeklinde yanıt verdi.

TV100 kameralarına yakalanan Deniz Baysal, "Bana söylenen Zehra'nın hikâyesi bitmişti. Bu da çok normal bir şey 3 sezon dolu dolu geçti zaten." şeklinde yanıt verdi.
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"Nasıl ki 2. sezonun sonunda arkadaşlarımız çıktıysa Çağlar, Ezgi, bu da öyle bir şey oldu. Hikâye bitti, teşekkür ettik karşılıklı ayrıldık."

"Nasıl ki 2. sezonun sonunda arkadaşlarımız çıktıysa Çağlar, Ezgi, bu da öyle bir şey oldu. Hikâye bitti, teşekkür ettik karşılıklı ayrıldık."

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