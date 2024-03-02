3. Sezon Hayal Olacak: Yalı Çapkını'nın Önlenemez Reyting Düşüşü Görenleri Şaşırttı
3. Sezon Hayal Olacak: Yalı Çapkını'nın Önlenemez Reyting Düşüşü Görenleri Şaşırttı
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını ilk sezonuyla zirvenin sarsılmaz ismi olurken şimdilerde reytinglerde en büyük rakibinin özetinden bile az oranlar alıyor. Zirveden çok sert bir düşüş yaşayan Yalı Çapkını'nın bu hale gelmesi çorbaya dönen senaryo ve tekrarlayan olaylar olurken, dizinin kan kaybetmesine izleyicilerden de yorum geldi.
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İlk sezonuyla Cuma akşamlarının her hafta izlenme rekorunu kıran Yalı Çapkını, 2. sezonunda önlenemez ve şoke edici bir düşüş yaşıyor.
İşlenebilecek çok fazla hikâye olmasına rağmen eski konuların hala sakız gibi uzatılıp haftalarca işlenmesi izleyiciyi diziden uzaklaştıran en büyük etmen olurken, başroller Seyran ve Ferit'in aşırı tavırları izleyiciyi bu aşka inandıramamaya başladı.
Pelin'in haftalar süren hamilelik oyunu, Seyran'ın bir türlü kendi ayakları üzerine duramaması, Ferit'in hala saçma intikamlar uğruna olmadık hamleler yapması derken Yalı Çapkını senaryosu çorbaya dönerken, en büyük rakibi Kızılcık Şerbeti'nin özetinden bile düşük reytingler almaya başladı.
Dizinin yapım şirketi 3. sezon için hazırlıklara başlandığını duyursa da düşük oranlar ve hikâyenin bir türlü hiçbir yere bağlanamaması 3. sezonun bir hayale dönüşeceğinin sinyallerini verirken, bu duruma izleyiciler de sessiz kalamadı.
Önce dizinin son bölüm reytinglerini paylaşalım:
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Gelen izleyici yorumları da burada:
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