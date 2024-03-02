3. Sezon Hayal Olacak: Yalı Çapkını'nın Önlenemez Reyting Düşüşü Görenleri Şaşırttı

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını ilk sezonuyla zirvenin sarsılmaz ismi olurken şimdilerde reytinglerde en büyük rakibinin özetinden bile az oranlar alıyor. Zirveden çok sert bir düşüş yaşayan Yalı Çapkını'nın bu hale gelmesi çorbaya dönen senaryo ve tekrarlayan olaylar olurken, dizinin kan kaybetmesine izleyicilerden de yorum geldi.