Karısının Dilber Dansı Yapmasını İsteyen Erkek Sinirlerinizle Oynayacak!
Karısının Dilber Dansı Yapmasını İsteyen Erkek Sinirlerinizle Oynayacak!
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci'yle Yeni Baştan programına İnci Taneleri dizisinin popüler karakteri Dilber damgasını vurdu. Programa katılan kadın kocasının ısrarla 'Dilber dansı' yapmasını istemesine isyan etti.
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İnci Taneleri dizisiyle hayatımıza giren Dilber karakteri özellikle pavyon performansıyla gündemden düşmüyor.
Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin aşırı popüler olmasıyla dans kursundan elbise satışına kadar Dilber her alanda karşımıza çıkarken haliyle evlerimize kadar girdi.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına katılan bir kadını da etkileyen Dilber akımı, 2 torun sahibi ve 32 yıllık kocasının Dilber takıntısından dert yanmasına neden oldu.
'Dizilerde gördüğü beğendiği bayanlar gibi olmamı istiyor. Mesela en son Dilber gibi dans etmemi istedi.' itirafıyla şaşırtan kadın, kocasının kendisini sürekli boşanmakla tehdit ettiğini anlatınca ekran başındaki izleyiciler resmen dumur oldu.
Kocasının 6-7 yıldır dizilerdeki kadın karakterlere özendiğini belirten kadın, 'Kocamın isteklerini yerine getirmeye çalıştım ama artık tahammülüm kalmadı. Evliliğim yıkılmasın diye her şeyi deniyorum' derken, son Dilber takıntısı bardağı taşırmış.
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Kocasının özellikle Cumartesi ve Pazar günleri bu taleplerde bulunduğu belirten kadın, ayrıca eşinin evliliklerini çok monoton bulduğunu da ekledi.
'En son Dilber dansı yapmamı istedi. Benim ne eksiğim var Yılmaz Erdoğan'dan diye sordu'
Esra Ezmeci konuğunun bu sorununa şu sözlerle yanıt verdi:
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