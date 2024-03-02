Karısının Dilber Dansı Yapmasını İsteyen Erkek Sinirlerinizle Oynayacak!

'Sanki bu durumu anlaması için onun da böyle bir şeye maruz kalması gerekir. Ona bir gün deyin ki Diriliş Ertuğrul gibi gel. Kılıcını kuşansın gelsin'

'Sizin kaybetme korkunuzu görmüş olup onun üzerine gidiyor olabilir o yüzden ona rest çekin. Diğer bir yol olarak çift terapistine cinsel terapiste başvurup bunu çözümleyebilirsiniz'