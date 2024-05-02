Kızılcık Şerbeti'ndeki Öpüşme Krizinden Milyoner'deki Hileye Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti'ndeki Öpüşme Krizinden Milyoner'deki Hileye Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
2 Mayıs Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Rapçi Blok3 sevgilisi, “Korkma Ben Yanındayım” dizisinin başrolü, Nilsu Berfin Aktaş'tan öpüşme sahnesi nedeniyle ayrılmıştı. O öpüşme sahnesi sosyal medyada gündem oldu.
Survivor All Star'da finale 1 ay kala büyük bir düello yaşandı. Yasin'in veda ettiği yarışmada Yunus Emre'nin de Yasin'in de demoralize olduğu ve isteksiz yarıştıkları belliydi. Peki arka planda neler yaşandı? Bir X kullanıcısı neler yaşandığına dair bazı iddialarda bulundu. Gelin birlikte inceleyelim!
Ünlü Hollywood yıldızı Sharon Stone, TRT World'de katıldığı bir programda, efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin setinde yaşadığı deneyimleri anlattı.
Yılmaz Erdoğan’ın yazıp başrolünü oynadığı Kanal D’nin İnci Taneleri dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı. Rıza Kocaoğlu'nun kardeşi Gözde Kocaoğlu İnci Taneleri'ne dahil oldu.
Hilal Altınbilek, Yiğit Özşener, Onur Tuna ve Nesrin Cavadzade'nin başrollerini paylaştığı Şahane Hayatım'da olaylar iyice kızışıyor. Şebnem ve Melisa'nın birlik olup yaptıklarının ardından dizide Onur'u canlandıran Yiğit Özşener'in yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının orijinal formatının sahibi İngiltere'de, Charles Ingram adlı yarışmacı yaptığı hile ile yarışmayı kazandı.
Survivor All Star 2024 ekibi, Yunanistan ekibi ile oynayacak. Survivor Yunanistan yayınında oynanacak oyun ile ilgili neler söylendi? İşte detaylar...
"Kızılcık Şerbeti"nin öne çıkan yıldızları Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu arasında öpüşme krizi patlak verdiği söylentileri bir süre boyunca medyanın ilgi odağı olmuştu. İkili Cannes Film Festivali'ne katıldılar ve burada aralarındaki buzları erittiler. Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün sette yaşadıkları gerginliğin asıl nedeni gün yüzüne çıktı.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi 5. sezon onayını almıştı. Dizide yeni sezon hazırlıkları başlarken Birsen Altuntaş'ın haberine göre iki oyuncu birden diziye veda ediyor!
Ekranların en sevilen dizilerinden biri olmayı başaran Bahar'da sonunda Tümör'ü alt edeceğimiz günler geldi! Bahar'ın boşanma davası için avukatla görüştüğü sahneye bir avukattan eleştiri geldi!
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Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisindeki Beton Ayşe karakterini canlandıran Hayfa Tulun'un son hali ortaya çıktı!
Survivor All Star'da büyük finale bir ay kala veda eden son yarışmacı Yasin oldu. Sakatlığına rağmen uzun süredir yarışmaya devam eden Yasin hakkında Survivor Ekstra programında bazı ithamlarda bulunuldu. Bu sözlerin ardından Yasin'in kardeşi Yıldız Obuz, Hanzade Durmuş'a sert çıktı!
Kızılcık Şerbeti dizisinin birbirinden ünlü oyuncuları ekipçe Cannes'da boy göstermişti. Dizide canlandırdığı Kıvılcım karakterinden bahsederken Evrim Alasya'nın ailesi hakkında söyledikleri yeniden gündem oldu.
Sezonun en iddialı yapımlarından biri olmayı başaran Kızıl Goncalar'ın kadrosuna Mert Yazıcıoğlu'nun babasını canlandırmak üzere Tolga Tekin dahil oldu. İkilinin daha önce başka bir dizide birlikte rol aldıkları ortaya çıktı.
3 sezondur büyük bir başarıyla yayınlanan ve bu başarısıyla Uluslararası Emmy Ödülü'ne layık görülen Yargı, bu sezon izleyicisine veda ediyor. Dizide izleyiciyi sinir krizine sokan Çınar'ı canlandıran Arda Anarat'la ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Meğer ünlü oyuncu yıllar önce Muhteşem Yüzyıl'da rol almış!
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Daha önce de bir çekim hatasıyla gündem olan Bahar'da bu kez Timur'un sahnesindeki çekim hatası izleyicinin dikkatine takıldı.
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