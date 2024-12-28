Kızılcık Şerbeti'nde Kim Öldü? Yangında Ölen 4 Kişi Kim?
Kızılcık Şerbeti'nde Kim Öldü? Yangında Ölen 4 Kişi Kim?
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Nefes kesen anların yaşandığı bölümün sonunda Görkem'in çıkardığı yangın nedeniyle dizideki tüm oyuncular duman altında kaldı. Bu gelişme üzerine pek çok kişi, yangında kimlerin öldüğünü ve diziden kimlerin ayrılacağını merak ediyor.
Peki, Kızılcık Şerbeti'nde kim öldü? Yangında ölen 4 kişi kim? İşte şu ana kadar bilinen detaylar ve ortaya atılan iddialar...
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Kızılcık Şerbeti Kim Öldü?
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Kızılcık Şerbeti Nilay Ölüyor mu?
Kızılcık Şerbeti Yangında Ölen 4 Kişi Kim?
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