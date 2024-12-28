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Kızılcık Şerbeti'nde Kim Öldü? Yangında Ölen 4 Kişi Kim?

Kızılcık Şerbeti'nde Kim Öldü? Yangında Ölen 4 Kişi Kim?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
28.12.2024 - 14:17

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Nefes kesen anların yaşandığı bölümün sonunda Görkem'in çıkardığı yangın nedeniyle dizideki tüm oyuncular duman altında kaldı. Bu gelişme üzerine pek çok kişi, yangında kimlerin öldüğünü ve diziden kimlerin ayrılacağını merak ediyor. 

Peki, Kızılcık Şerbeti'nde kim öldü? Yangında ölen 4 kişi kim? İşte şu ana kadar bilinen detaylar ve ortaya atılan iddialar...

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Kızılcık Şerbeti Kim Öldü?

Kızılcık Şerbeti Kim Öldü?

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Görkem'in çıkardığı yangın sonucu Nilay ağır darbe alırken; Abdullah Bey, Nilay'ın annesi, Sönmez Hanım ve dizideki birçok karakter baygınlık geçirdi. Bölümün sonunda polis tarafından yapılan anonsta 4 kişinin öldüğü ve 4 kişinin de ağır yaralı olduğu söylendi.

Başka yaralıların da olduğu olayda kimlerin öldüğü merakla beklenirken sosyal medyada konuyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan en güçlü olanı ise ölen kişilerden birinin Görkem'in babası olduğu iddiasıydı.

Kızılcık Şerbeti Nilay Ölüyor mu?

Kızılcık Şerbeti Nilay Ölüyor mu?

Kızılcık Şerbeti Nilay çıkan yangında ağır yara alarak bilincini kaybetti. Dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri olan Nilay'ın ağır yaralılar arasında olacağı tahmin ediliyor. Yani, şu anlık gelen söylentiler, Nilay'ın ölmeyeceği yönünde.

Kızılcık Şerbeti Yangında Ölen 4 Kişi Kim?

Kızılcık Şerbeti Yangında Ölen 4 Kişi Kim?

Yangında ölen ilk kişinin Görkem'in babası Resul karakterine hayat veren Murat Ercanlı olması bekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 'Görkem'in kötülük ateşi hem kendini hem babasını yakacak. Kötülük eninde sonunda sahibine geri dönüyor.' diyerek ölümün sinyalini verdi.

Diğer 3 ölüden birinin Sönmez Hanım olacağı tahmin edilirken, diğerinin ise Nilay'ın annesi Sevtap olacağı söyleniyor. Yine ölen son kişinin de Metehan'ın annesi Leman olacağına dair iddialar mevcut. Aklımızdaki soru işaretleri, dizinin 10 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümüyle ortadan kalkacak.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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