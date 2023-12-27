Kızıl Goncalar Dizisinin Yapım Şirketi "İnşallah RTÜK Bize de Ceza Verir" İddialarını Kesin Dille Yalanladı
Kızıl Goncalar Dizisinin Yapım Şirketi "İnşallah RTÜK Bize de Ceza Verir" İddialarını Kesin Dille Yalanladı
FOX Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızıl Goncalar dizisi kısa sürede inanılmaz bir sükse yarattı. Afişlerine saldırılar düzenlenen ve cemaatler tarafından hedef gösterilen yapımla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut'un 'İnşallah RTÜK bize de ceza verir. Benim ekmeğime yağ sürdüler.' dediği iddia edildi. Bu haberlere tepki gösteren GOLD Film'den yeni açıklama geldi.
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Özgü Namal ve Özcan Deniz'i uzun zamandan sonra yeniden kamera karşısına geçen Kızıl Goncalar kısa sürede büyük ses getirdi.
Yalnızca iki bölümü yayınlanan dizi konusu itibariyle sosyal medya kullanıcıları ve dizinin izleyicilerini ikiye böldü.
Muhafazakâr ve seküler hayatların birleşimini ekranlara getiren Kızıl Goncalar, başta İsmailağa Cemaati olmak üzere birçok İslami tarikat ve cemaatlerin olumsuz tepkileri topladı.
Birçok sahnesiyle dikkatleri üzerine çeken dizinin Okmeydanı Darülaceze’de yapılacak olan çekimlerinin izinlerinin iptal edilmesi ortalığın bir kez daha karışmasına neden oldu.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelen bir talimatıyla çekimlerin iptal edildiğini açıklayan kişi ise dizinin yapımcısı Faruk Turgut oldu.
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İptal edilen çekimlerle ilgili 12punto'ya açıklamalarda bulunduğu konuşulan Turgut'un, "Bu mekanların ücretlerini ödedik, kontratlar yaptık ama sorunlar yaşıyoruz. Aslına bakarsanız bu bana ders oldu." ifadelerini kullandığı iddia edildi.
Turgut'un "Diziyi 2 bölüm izleyip ahkam kesmek nasıl bir mantıktır? Geçtiğimiz yıl Kızılcık Şerbeti'ne de ceza verdiler diziyi duymayan kalmadı. İnşallah RTÜK bize de ceza verir. Benim ekmeğime yağ sürdüler, umarım biraz daha köpürtürler" dediği öne sürüldü.
Gündemdeki yerini kimselere bırakmayan Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi GOLD Film'den bu haberlerin yayınlanması sonrası açıklama geldi.
"RTÜK'ün inceleme başlattığı ve karar aşamasında olduğu şu günlerde, "dizimize verilecek cezadan memnun olacağımızı" iddia eden haberler tamamen manipülasyon ürünü..." ifadelerini kullanan GOLD Film gündemdeki haberleri yalanlamış oldu.
GOLD Film'in sosyal medya hesabı tarafından yapılan açıklamanın tamamını da buradan görebilirsiniz 👇
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