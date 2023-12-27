Kızıl Goncalar Dizisinin Yapım Şirketi "İnşallah RTÜK Bize de Ceza Verir" İddialarını Kesin Dille Yalanladı

'Bir daha devletle bağlantılı hiçbir yere girmeyeceğim. Bize savaş açtılar ama sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu engellemeler beri 10 milyon TL'lik zarara uğratacak ama sağlık olsun. Aslanlar gibi yeni mekanlar bulacağız'