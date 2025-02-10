Kızıl Goncalar'da Arif ve Sadi Hüdayi'nin Ayrılık Sahnesini İzleyenlerin Gözünde Yaş Kalmadı!
Kızıl Goncalar'da Arif ve Sadi Hüdayi'nin Ayrılık Sahnesini İzleyenlerin Gözünde Yaş Kalmadı!
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar, kadrosunda birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiriyor. Heyecanlı bölümleri ve göz dolduran oyuncularıklarıyla her bölümüyle sosyal medyanın gündemine gelen Kızıl Goncalar, 10 Şubat Pazartesi akşamı da 37. bölümüyle ekranlardaydı.
Kızıl Goncalar'ın son bölümüne Arif'in Sadi Hüdayi'den helallik istediği sahne damgasını vurdu. O anlar, izleyenlerin gözünde yaş bırakmadı!
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Ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar 10 Şubat akşamı 37. bölümüyle ekranlardaydı.
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Kızıl Goncalar'ın son bölümüne Arif ve Sadi Hüdayi'nin sahnesi damga vurdu.
İkilinin arasında geçen diyalogun sonunda Arif "Allah'a ısmarladık baba" diyerek izleyenleri de gözyaşlarına boğdu.
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İzleyenlerden o sahneye ise resmen yorum yağdı!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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