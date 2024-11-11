Kız Neşesi Diye Bir Şey Var: The Big Moon'un İçinizi Şenlendirecek Şarkıları

Kız neşesi diye bir gerçek var. İşte o kız neşesi bir müzik grubu olsaydı kesinlikle The Big Moon olurdu. Hem klipleri, hem tarzları hem de şarkıları ile sizin içinizde o gizli kalmış neşeyi ve enerjiyi bile ortaya çıkaracak bu müthiş grubu keşfetmeye hazır mısınız?