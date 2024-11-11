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Kız Neşesi Diye Bir Şey Var: The Big Moon'un İçinizi Şenlendirecek Şarkıları

etiket Kız Neşesi Diye Bir Şey Var: The Big Moon'un İçinizi Şenlendirecek Şarkıları

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 22:13

Kız neşesi diye bir gerçek var. İşte o kız neşesi bir müzik grubu olsaydı kesinlikle The Big Moon olurdu. Hem klipleri, hem tarzları hem de şarkıları ile sizin içinizde o gizli kalmış neşeyi ve enerjiyi bile ortaya çıkaracak bu müthiş grubu keşfetmeye hazır mısınız?

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1. Your Light

2. Wide Eyes

3. Ladye Bay

4. Why

5. Trouble

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6. 2 Lines

7. Formidable

8. Daydreaming

9. Take A Piece

10. Cupid

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11. My Very Best

12. 2 Lines

13. Magic

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