Kız Neşesi Diye Bir Şey Var: The Big Moon'un İçinizi Şenlendirecek Şarkıları
Kız Neşesi Diye Bir Şey Var: The Big Moon'un İçinizi Şenlendirecek Şarkıları
Kız neşesi diye bir gerçek var. İşte o kız neşesi bir müzik grubu olsaydı kesinlikle The Big Moon olurdu. Hem klipleri, hem tarzları hem de şarkıları ile sizin içinizde o gizli kalmış neşeyi ve enerjiyi bile ortaya çıkaracak bu müthiş grubu keşfetmeye hazır mısınız?
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1. Your Light
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2. Wide Eyes
3. Ladye Bay
4. Why
5. Trouble
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6. 2 Lines
7. Formidable
8. Daydreaming
9. Take A Piece
10. Cupid
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