Kız Neşesi Diye Bir Şey Var: Arkadaş Grubundan Bahset, Sizi Dans Ettirecek Bir Parça Önerelim!
Kız Neşesi Diye Bir Şey Var: Arkadaş Grubundan Bahset, Sizi Dans Ettirecek Bir Parça Önerelim!
Hayatın koşturmacası içinde dostlarla geçirilen zaman, neşe ve eğlencenin en güzel kaynağıdır. Bir araya geldiğinizde, müziğin ritmine kapılmak ve dans etmek, ruhunuzu besler. Bu testle, arkadaş grubunuzun enerjisine ve ruhuna uygun en eğlenceli dans parçasını keşfetmenizi sağlıyoruz.
O zaman toplanın kızlar! Çünkü, test başlıyorr!!👇
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1. Başladık bile! En sevdiğiniz aktivite nedir?
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2. Arkadaş grubunuz kaç kişiden oluşuyor?
3. Peki, Arkadaş grubunuz ağırlıklı olarak hangisinden oluşuyor?
4. Kız arkadaş grubunuzdaki uyumu puanlar mısın?
5. Diyelim ki kız kıza eğlenmeye gittiniz. Hangi taraftasın?
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6. Söyle bakalım, aşk hayatın nasıl gidiyor?
7. Grup olarak bir buluşma ayarladınız. Bir şeyler yenecek, sen hangisini yemek istediğini söylerdin?
8. Son olarak, daha önce hiç birlikte tatile çıktınız mı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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