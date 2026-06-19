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Kız Arkadaşına Doğum Günü Sürprizini Afrikalı Çocuklara Yardım Ederek Yapan Kişi Tartışma Yarattı

Kız Arkadaşına Doğum Günü Sürprizini Afrikalı Çocuklara Yardım Ederek Yapan Kişi Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.06.2026 - 15:35
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Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter), bir gencin kız arkadaşına doğum günü sürprizi olarak yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. Genç adam, kız arkadaşı için alınacak pasta parasını Tanzanya’daki ihtiyaç sahibi çocuklara ayırdığını belirtti ama paylaşımdaki detay tartışmalara neden oldu.

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Paylaşım şu şekildeydi:

Paylaşım şu şekildeydi:

“Hayatında hiç pasta yememiş çocuklar yesin, biz pastayı her zaman yeriz” mesajını paylaşan kişinin paylaşımında, çocukların elinde “İyi ki doğdun hayatımın anlamı Aleyna Güler” yazılı tabela ile pasta ve meyve suyu önünde poz verdiği fotoğraflar da yer aldı.

Tepkiler de gecikmedi.

Tepkiler de gecikmedi.
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twitter.com

Ancak sürprizi beğenenler de oldu.

Ancak sürprizi beğenenler de oldu.
twitter.com
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twitter.com

Tam tersini düşünenler de var.

Tam tersini düşünenler de var.
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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