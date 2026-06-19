Kız Arkadaşına Doğum Günü Sürprizini Afrikalı Çocuklara Yardım Ederek Yapan Kişi Tartışma Yarattı
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Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter), bir gencin kız arkadaşına doğum günü sürprizi olarak yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. Genç adam, kız arkadaşı için alınacak pasta parasını Tanzanya’daki ihtiyaç sahibi çocuklara ayırdığını belirtti ama paylaşımdaki detay tartışmalara neden oldu.
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Paylaşım şu şekildeydi:
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Tepkiler de gecikmedi.
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Ancak sürprizi beğenenler de oldu.
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Tam tersini düşünenler de var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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