İş Görüşmesinden Çıkan Mühendisin Anlattıkları Özel Sektör Gerçeğini Yüzümüze Vurdu
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Son zamanlarda yaşanan piyasa daralması özel sektörde rekabetin hiç olmadığı kadar yükselmesine neden oldu. İş arayan veya mevcut işini değiştirmek isteyen çalışan adayları mülakatlarda yaşadıkları olayları ve kendilerine sunulan şartları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaya başladı.
Bir kadın mühendis de girdiği son iş görüşmesinde kendisine sunulan şartları paylaştı. Ayrıca bu şartlar ve ücretlerle ileride nasıl hayat kurulacağını ve nasıl geçinebileceği gerçeğini sorguladı.
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Genç mühendisin aktardıkları şu şekilde:
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Gelen tepkiler de videodaki isyanı destekler nitelikteydi:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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