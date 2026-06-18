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İş Görüşmesinden Çıkan Mühendisin Anlattıkları Özel Sektör Gerçeğini Yüzümüze Vurdu

İş Görüşmesinden Çıkan Mühendisin Anlattıkları Özel Sektör Gerçeğini Yüzümüze Vurdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.06.2026 - 15:04
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Son zamanlarda yaşanan piyasa daralması özel sektörde rekabetin hiç olmadığı kadar yükselmesine neden oldu. İş arayan veya mevcut işini değiştirmek isteyen çalışan adayları mülakatlarda yaşadıkları olayları ve kendilerine sunulan şartları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaya başladı. 

Bir kadın mühendis de girdiği son iş görüşmesinde kendisine sunulan şartları paylaştı. Ayrıca bu şartlar ve ücretlerle ileride nasıl hayat kurulacağını ve nasıl geçinebileceği gerçeğini sorguladı.

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Genç mühendisin aktardıkları şu şekilde:

Bu özel sektörde işverenler tam olarak bizden ne istiyorlar? Çok merak ediyorum yani üç kuruş paraya bütün hayatımızı oraya vermemiz mi? Geçen gün bir iş görüşmesine gittim. İşte konuştuk ettik iş yapışımı falan filan tecrübemi beğendi. Her neyse işte çalışma şartlarını sordum ben, 'Saatler nasıl falan?' diye. '8-6 çalışıyoruz biz.' dedi. 'E iyi.' dedim, 'Hafta sonu yokmuş bari.' 'Yo,' dedi, 'Hafta sonu da çalışıyoruz, 8-4'e kadar çalışıyoruz. Biz full kapasite çalışıyoruz.' dedi. 'Servis durumunuz nedir?' dedim. 'Nerelerden geçiyor?' 'Bizde,' dedi, 'Servis de yok.' dedi. 'Herkes,' dedi, 'Kendi imkanlarıyla geliyor. Çoğu zaten bu tarafta oturuyor.' 'E,' dedim, 'Benim evim 30 km buraya. Ben,' dedim, 'Haftanın 6 günü nasıl geleceğim servis...?' 'Yani,' dedi, 'Herkes kendi imkanıyla geliyor, biz ona karışmıyoruz.' dedi. 'Tamam, bu çalışma şartlarına düşündüğünüz maaş nedir?' dedim. 'Siz en son iş yerinizde ne kadar alıyordunuz?' dedi. Ben de söyledim yani fazla söylemedim, tam olan maaşımı söyledim. Böyle gözlerini açtı, 'Ha...' falan oldu böyle. 'O zaman biz sizi sonra arayalım.' Yani ne bekliyordun? 30.000 liraya bu kadar çalışma... Okumuşuz, mühendis olmuşuz, tasarım yapabiliyoruz. Ne istiyorsunuz ki? Hani üç kuruş verelim, karınları doysun, onun dışında bir şeye vakitleri olmasın, full her şeyin işi olsun, bütün hayatları burada geçsin. Böyle bir çalışma şekli bilmiyorum, gerçekten artık çok mantıksız gelmeye başladı bana. Yani çalışmak istiyorum ama gittiğim iş görüşmelerinde hep böyle şeylerle karşılaşıyorum. Biz nasıl çalışacağız? Nasıl iş bulacağız? Nasıl karnımızı doyuracağız ya da o verdiğiniz paralarla?

Gelen tepkiler de videodaki isyanı destekler nitelikteydi:

Gelen tepkiler de videodaki isyanı destekler nitelikteydi:
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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