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Çocukken Yaşadıkları Olayları Yıllar Geçse de Unutamayan Kişiler Bu Akımda Buluştu

Çocukken Yaşadıkları Olayları Yıllar Geçse de Unutamayan Kişiler Bu Akımda Buluştu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.06.2026 - 11:17
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Pek çok kişi için küçükken yaşananlar bir süre sonra unutulsa da bazı izler yıllarca kalabiliyor. Bazen bir söz, bir bakış veya bir davranış bile kimliğimiz ve motivasyonumuzu değiştirmekle kalmıyor; kimi zaman ömür boyu bizi tetikleyecek bir travmaya veya motivasyona dönüşebiliyor.

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TikTok'ta da buna uygun bir akım başladı.

TikTok'ta da buna uygun bir akım başladı.

İnsanlar ilkokul travmalarıyla ve o travmaları yaşatanlarla dijital de olsa yüzleşti.

İnsanlar ilkokul travmalarıyla ve o travmaları yaşatanlarla dijital de olsa yüzleşti.

Bazıları da teşekkür için akımdaydı.

Bazıları da teşekkür için akımdaydı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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