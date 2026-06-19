Çocukken Yaşadıkları Olayları Yıllar Geçse de Unutamayan Kişiler Bu Akımda Buluştu

Pek çok kişi için küçükken yaşananlar bir süre sonra unutulsa da bazı izler yıllarca kalabiliyor. Bazen bir söz, bir bakış veya bir davranış bile kimliğimiz ve motivasyonumuzu değiştirmekle kalmıyor; kimi zaman ömür boyu bizi tetikleyecek bir travmaya veya motivasyona dönüşebiliyor.