Çocukken Yaşadıkları Olayları Yıllar Geçse de Unutamayan Kişiler Bu Akımda Buluştu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Pek çok kişi için küçükken yaşananlar bir süre sonra unutulsa da bazı izler yıllarca kalabiliyor. Bazen bir söz, bir bakış veya bir davranış bile kimliğimiz ve motivasyonumuzu değiştirmekle kalmıyor; kimi zaman ömür boyu bizi tetikleyecek bir travmaya veya motivasyona dönüşebiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TikTok'ta da buna uygun bir akım başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsanlar ilkokul travmalarıyla ve o travmaları yaşatanlarla dijital de olsa yüzleşti.
Bazıları da teşekkür için akımdaydı.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın