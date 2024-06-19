Kıymetini Bilin: 2050 Yılına Kadar Dünyadan Tamamıyla Kaybolma İhtimalleri Var!
Kıymetini Bilin: 2050 Yılına Kadar Dünyadan Tamamıyla Kaybolma İhtimalleri Var!
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde 2050 yılına kadar insanların artık hayatımızda olmayacağını düşündüğünü 13 maddeye bakıyor olacağız. Aklınıza benzer maddeler geliyorsa lütfen bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hayatta kalan insanlar."
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2. "Soyu tükenmekte listesinde olan hayvanların çoğu."
3. "Kağıttan gazeteler."
4. "Büyük ihtimalle kalan son arılarında soyu tükenmiş olacak."
5. "Işık kirliliği yüzünden yıldızlı geceler..."
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6. "Birçok ülkede artık kar yağmıyor olacak."
7. "İşlerimizin çoğunu yapay zekaya ve robotlara kaybetiyor olacağız."
8. "Nakit para ile yapılan ödemelerin çoğu."
9. "Dünyadaki böcek türlerinin büyük bir miktarını kaybedeceğiz."
10. "Artan fiyatları düşünürsek ev sahipliği kavramı ortadan kaybolacak."
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11. "Büyük ihtimalle taksi şoförleri yerine otomatik sürüşlü taksiler olacak."
12. "Günümüz politikacılarının çoğu..."
13. "Kutup ayılarının büyük ihtimalle soyu tükenmiş olacak çünkü yaşayacak alanları kalmayacak."
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