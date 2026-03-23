onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Kıyafet Bakımıyla İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

Aslı Uysal
23.03.2026 - 11:31

Dolabınızdaki parçaları uzun ömürlü kullanmak istiyorsanız onlara düşündüğünüzden daha iyi bakmalısınız. Çünkü kıyafetlerin ömrünü koruması sadece kalitesine bağlı değildir. Bu içerikte, kıyafet bakımı konusunda doğru sandığınız yanlışlara bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. ❌ Yüksek sıcaklık her şeyi daha iyi temizler. ❌

Yüksek ısının bakterileri öldürdüğü doğru. Fakat her kumaş için aynı şeyi söyleyemeyiz. Mesela pamuklu olmayan kumaşlar, sentetikler ve hassas dokular yüksek ısıda çekebilir. Bu yüzden günlük kıyafetler için 30-40 derece gayet yeterlidir.

2. ❌ Ne kadar çok deterjan, o kadar temiz çamaşırlar. ❌

Maalesef ki ürünü fazla koymak daha iyi bir temizlik sağlamaz tam aksine çamaşırın durulanmasını zorlaştırır. Gerektiği miktarda deterjan koymak her zaman en doğrusudur. Yine bu da çamaşırın dokusunu bozan hatalardan biridir.

3. ❌ Her ütüleme yöntemi her kıyafete uygundur. ❌

Bilinenin aksine klasik ütü her zaman en iyi sonucu vermez. Özellikle hassas kumaşlar için Philips Azur 8000 Serisi gibi hassas ürünler çok daha etkili bir çözüm olabilir. Yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde ütü, buhar akışını yaptığınız hareketlere göre ayarlar. Bu sayede daha hızlı ve daha hassas ütüleme yapabilirsiniz.

4. ❌ Her leke sıcak suda çıkar.❌

Bu bilgi de doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. Özellikle kan, süt ve ter gibi protein bazlı lekeler sıcak suyla temas ettiğinde kumaşa sabitlenir. Bu tür lekeler için yapmanız gereken önce soğuk su kullanmaktır. Yağ lekelerinde ise ılık su ve uygun leke çıkarıcıları tercih edin.

5. ❌ Tüm kıyafetler aynı programda yıkanabilir.❌

Kumaşın türüne göre mutlaka yıkama programı da değişmelidir. Yün, ipek ve hassas kumaşlar düşük devirli ve nazik program olmalıdır. Kot ve havlular ise daha yüksek devirde yıkanabilir. Yanlış programla kıyafet yıkamak, kıyafetin ömrünü ciddi şekilde kısaltır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. ❌ Kıyafetleri yıkamadan önce ters çevirmeye gerek yok. ❌

Özellikle baskılı tişörtler, koyu renkli kıyafetler veya kotlar kesinlikle ters çevrilerek yıkanmalıdır. Çünkü bu yöntem sayesinde renk solmasını azaltır ve baskıların daha uzun süre dayanmasını sağlar.

7. ❌ Kıyafetleri güneşte kurutmak en iyisidir. ❌

Güneş doğal bir dezenfektan gibi görünse de uzun süre güneş ışığına maruz kalan çamaşırlar zarar görebilir. Bu zararlardan ilki de renginin solmasıdır. Bu problem genelde koyu renkli kıyafetlerde görülür. Açık renkli çamaşırlar için çok sorun olmaz.

8. ❌ Ütü ne kadar sıcak olursa o kadar iyi sonuç verir. ❌

Her kumaşın dayanabileceği bir ısı seviyesi vardır. Yüksek ısı  sentetik kumaşlarda erimeye, ipek ve yünde parlama izlerine yol açar. Ütü yapmadan önce kıyafetin kullanım talimatını okumak en iyi önlemlerden biridir. Ya da kumaş türüne göre ısı ayarı seçin.

9. ❌ Kıyafetleri dolaba sıkıştırmak sorun yaratmaz. ❌

Dolapta hava sirkülasyonu olmazsa kumaşlarda nem birikir ve kötü koku oluşabilir. Ayrıca bundan dolayı askıda duran kıyafetlerin formu da bozulabilir. Özellikle ceket ve gömlekleri asmanızı tavsiye ederiz.

10. ❌ Her kıyafet her giyişte yıkanmalı. ❌

Son olarak bu bilgi de tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Kot pantolonlar, ceketler ve kalın kazaklar her kullanımdan sonra yıkanmak zorunda değildir. Gereksiz yıkamalar kumaşın ömrünü ciddi olarak kısaltır. Havalandırmanız yeterlidir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın