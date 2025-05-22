Kıvanç Tatlıtuğ'un Uyku Apnesi Olduğu İddiası X'te Goygoyculara Malzeme Çıkardı!

Magazin dünyasının en merak edilen isimlerinden biri olmayı başaran Tatlıtuğ, bu aralar hem spor salonu paylaşımları hem de ailesiyle konuşulmaya devam ediyor.

Dijital projeler ve ana akımdaki dizilerle izleyiciyi ekrana kitleyen Tatlıtuğ'un sosyal medya paylaşımları ve özellikle oğlu Kurt Efe ile yaptığı paylaşımlar da ayrı odak noktası oluyor.