Kıvanç Tatlıtuğ'un Uyku Apnesi Olduğu İddiası X'te Goygoyculara Malzeme Çıkardı!
Yakışıklılığıyla dillere destan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez karizmasıyla değil, uyku apnesi olduğu iddiasıyla sosyal medyada gündem oldu. X kullanıcıları ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bu söylentiyi goygoy malzemesi haline getirdi!
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Yakışıklılığıyla gönülleri fetheden, her projesi olay olan Kıvanç Tatlıtuğ, şu sıralar dizisiyle ya da film projeleriyle değil; özel hayatındaki gelişmelerle gündeme geliyor.
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Geçtiğimiz saatlerde uyku apnesi olduğu iddiasıyla magazin manşetlerine yerleşen Kıvanç Tatlıtuğ bir anda sosyal medyaya damga vurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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