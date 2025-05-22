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Kıvanç Tatlıtuğ'un Uyku Apnesi Olduğu İddiası X'te Goygoyculara Malzeme Çıkardı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un Uyku Apnesi Olduğu İddiası X'te Goygoyculara Malzeme Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.05.2025 - 15:35

Yakışıklılığıyla dillere destan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez karizmasıyla değil, uyku apnesi olduğu iddiasıyla sosyal medyada gündem oldu. X kullanıcıları ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bu söylentiyi goygoy malzemesi haline getirdi!

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Yakışıklılığıyla gönülleri fetheden, her projesi olay olan Kıvanç Tatlıtuğ, şu sıralar dizisiyle ya da film projeleriyle değil; özel hayatındaki gelişmelerle gündeme geliyor.

Yakışıklılığıyla gönülleri fetheden, her projesi olay olan Kıvanç Tatlıtuğ, şu sıralar dizisiyle ya da film projeleriyle değil; özel hayatındaki gelişmelerle gündeme geliyor.

Magazin dünyasının en merak edilen isimlerinden biri olmayı başaran Tatlıtuğ, bu aralar hem spor salonu paylaşımları hem de ailesiyle konuşulmaya devam ediyor.

Dijital projeler ve ana akımdaki dizilerle izleyiciyi ekrana kitleyen Tatlıtuğ'un sosyal medya paylaşımları ve özellikle oğlu Kurt Efe ile yaptığı paylaşımlar da ayrı odak noktası oluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile spor salonu paylaşımlarından bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde uyku apnesi olduğu iddiasıyla magazin manşetlerine yerleşen Kıvanç Tatlıtuğ bir anda sosyal medyaya damga vurdu.

Geçtiğimiz saatlerde uyku apnesi olduğu iddiasıyla magazin manşetlerine yerleşen Kıvanç Tatlıtuğ bir anda sosyal medyaya damga vurdu.

2025 itibarıyla hala en çok konuşulan erkek oyuncular listesinde zirvede olan Tatlıtuğ, şimdilerde açıklamaları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Kendisi son olarak yaşadığı bir sağlık sorunuyla gündeme geldi. Oyuncunun, en basit haliyle uyku sırasında nefesin geçici olarak durmasına neden olan uyku apnesi olduğu iddiası kısa sürede manşetlere yerleşti. Kişinin farkında bile olmadan gece boyunca defalarca nefessiz kaldığı ve yorgunluk gibi yan etkileri olan bu rahatsızlık X kullanıcılarına malzeme çıkardı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un uyku apnesi olduğu iddiası X'te goygoyculara kahkaha tufanı estirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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