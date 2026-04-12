Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu Kimdir? Cansel Ayanoğlu Neden Gözaltına Alındı?

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 11:32

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir dalga yaşandı. Gece yarısı Bebek, Kuruçeşme ve Etiler’deki popüler eğlence mekanlarına yapılan baskınlarda, sosyal medya fenomeni Cansel Ayanoğlu'nun da gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi. Peki Cansel Ayanoğlu kimdir, neden gözaltına alındı, kaç yaşında? Cansel Ayanoğlu ne iş yapıyor? 

Cansel Ayanoğlu Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Emniyeti’nin koordine ettiği operasyonda, ünlü isimlerin uyuşturucu madde temini ve kullanımıyla olan bağlantıları mercek altına alındı. Cansel Ayanoğlu’nun, yürütülen bu geniş kapsamlı soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi. Operasyonun detayları arasında eğlence mekanlarındaki denetimler ve yasaklı maddelere karşı yürütülen mücadele ön plana çıkıyor.

Cansel Ayanoğlu Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Sosyal medyanın en çok konuşulan figürlerinden biri olan Cansel Ayanoğlu hakkında temel bilgiler şu şekilde:

Doğum Yılı: 1993

Yaşı: 33 yaşındadır.

Nereli: Aslen Bulgaristan göçmenidir ancak İstanbul’da yaşamaktadır.

Mesleği: Estetisyen ve sosyal medya fenomeni.

Cansel Ayanoğlu Nasıl Ünlü Oldu?

Cansel Ayanoğlu, dijital platformda yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' programıyla adını tüm Türkiye’ye duyurdu. Programdaki lüks yaşam tarzı, iddialı çıkışları ve kendine has tavırlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Özellikle estetik operasyonlara olan merakı ve pembe rengine olan tutkusuyla ikonikleşen fenomen, programın ardından sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaştı.

Kısmetse Olur Cansel'in Kızı mı Var?

Gelin adayı 7 yaşında bir kızı olduğunu açıklamıştı. Cansel Ayanoğlu sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Cansel kızının da fotoğrafını paylaşıyor.

Cansel Ayanoğlu Instagram Hesabı Ne?

Aktif bir sosyal medya kullanıcı olan Cansel Ayanoğlu cansel.ayanoglu kullanıcı adıyla Instagram'da.

Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
