Kışlıkları Kaldırırken Dans Ettiren Oynak Parçalar

Ecem Bekar
14.04.2026 - 15:01

O devasa montları vakumlu poşetlere tıkıştırmak, bitmek bilmeyen kazak tüyleriyle savaşmak ve o koca botları kutulara hapsederken bazanın altında kaybolmak dünyanın en sıkıcı işi olabilir. Ama durun! O elindeki toz bezini yavaşça yere bırak ve hoparlörün sesini sona aç.

1. Dua Lipa - Training Season

Artık 'kış sezonu' bittiğine göre bu şarkıyla tempoyu artırıyoruz.

2. Mabel Matiz - Sarışın

Şarkı başladığı an elindeki polar battaniyeyi savurarak odanın ortasında dönmeye başlayabilirsin.

3. The Weeknd - Sacrifice

O ağır paltolarla vedalaşırken 'Seni feda ediyorum' diye bağırmak için harika bir ritim.

4. Tarkan - Şımarık

Klasiklerden şaşmayalım. Kazakların tüylerini temizlerken o meşhur öpücük sesinde mola verip kendi kendine flörtleşebilirsin.

5. Peggy Gou - It Goes Like Nanana

Geçen yazın hitlerinden ama kışlıkları kaldırırken 'Yaz geliyor!' enerjisini en çok bu şarkı tetikliyor.

6. Gülşen - Dan Dan

Evin içinde oradan oraya koştururken adımlarına tempo tutacak bir parça.

7. Calvin Harris, Dua Lipa - One Kiss

Yazın habercisi olan o efsanevi beat. Bir öpücük her şeyi değiştirir mi bilmeyiz ama bir şarkı tüm temizlik havasını değiştirir.

8. Hande Yener - Kırmızı

Eski Hande Yener şarkıları olmadan ev işi bitmez.

9. Atiye - Salla

Adı üstünde, salla! Kışın ağırlığını, yorgunluğunu ve o kalın hırkaları üstünden atarken Atiye’ye kulak ver.

10. Ajda Pekkan - Vitrin

Süperstar'sız ev işi mi olur?

11. Seda Sayan - Ah Geceler

İşte temizliğin zirve noktası! 'Ah geceler, sensiz geceler' diye bağırırken elindeki paspası mikrofon yapıp evin koridorunda dizlerinin üstüne çökerek epik bir performans sergileyebilirsin.

12. Rober Hatemo - Senden Çok Var

Rober'in o kıpır kıpır ritmiyle askıları takır takır yerleştirmek aşırı keyifli.

13. Shakira - Waka Waka

Dünya kupası finalindeymişsin gibi bir ciddiyetle ama o meşhur kalça hareketleriyle kışlıkları vakumla.

14. Kenan Doğulu - Şans Meleğim

Kenan’ın o flörtöz sesiyle kışlıkları kaldırırken sanki bir randevuya hazırlanıyormuşsun gibi hissetmemek elde değil.

15. Yalın - Ki Sen

Listenin finalini yaz akşamlarının vazgeçilmezi Yalın ile yapıyoruz.

Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
