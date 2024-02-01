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Kişiye Özel Lezzetler Hazırlamak İsteyenlerin Deneyebileceği 10 Marjinal Yemek

etiket Kişiye Özel Lezzetler Hazırlamak İsteyenlerin Deneyebileceği 10 Marjinal Yemek

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 19:01

Sofralarınızda farklılık yaratmak istiyorsanız o halde sizler için hazırladığımız bu leziz tariflere bir göz atın 👇

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1. Somon

1. Somon

Hazırlama süresi: 20 dakika 

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 3 dilim somon

  • 12 adet arpacık soğan

  • 12 adet çeri domates

  • 1 diş sarımsak

  • 2 adet defne yaprağı

  • 1-2 dal biberiye

  • 1 tutam dereotu

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı 

  • Yarım limon suyu

Yapılışı: 

1. Zeytinyağı, sarımsak, kekik, toz kırmızı biber, karabiber, tuz, ince kıyılmış dereotu ve limon suyunu bir kaba alıp karıştırın.

2. Dilimlenmiş somonların her tarafını hazırladığınız sosa bulayın.

3. Kalan sosa çeri domatesleri ve arpacık soğanları alarak karıştırın.

4. Hazneye somonları yerleştirin ve Phillips Airfryer 7000 XXL'ın yağsız pişirme özelliğini kullanarak üzerine arpacık soğan ve çeri domatesleri, defne yapraklarını ve biberiyeleri de ekleyip 12 dakika boyunca pişirin.

2. Acılı Karides

2. Acılı Karides

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 4 adet taze jumbo karides

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

Sos için:

  • 3 çorba kaşığı mayonez

  • 1 tatlı kaşığı ketçap

  • 1 tatlı kaşığı elma sirkesi

Yapılışı: 

1. Baharatları ve tuzu bir kapta karıştırıp karidesleri ekleyin ve güzelce harmanlayın.

2. Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesini çıkarın. Baharatlı karidesleri pişirme sepetine yerleştirin.

3. Isıyı 180 dereceye getirin. Pişirmeyi başlatmak için zamanlama düğmesini 12 dakikaya ayarlayın.

4. Beşinci dakikada sepeti çekip hafifçe sallayın ve pişirmeye devam edin.

5. Sos için verilen malzemeyi bir kapta çırpın. Karidesleri pembe sos eşliğinde sıcak servis edin.

3. Kumpir

3. Kumpir

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 4 adet orta boy patates

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • Yarım çay bardağı konserve mısır

  • 1 su bardağı garnitür

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 2 yemek kaşığı siyah zeytin

  • Yarım çay bardağı kornişon turşu (halka halka doğranmış)

  • 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Kumpir için öncelikle patateslerin kabuğunu soyun ve haşlamaya bırakın.

2. Haşlanan patateslerin suyunu süzerek uygun bir karıştırma kabına alın. Üzerine tereyağı ve tuz ekleyerek patatesleri ezin.

3. Ardından kaşar peynirini ilave edin ve karıştırın.

4. Hazırladığınız patates püresini Philips Airfryer 7000 XXL haznesine alın ve tabanına yayın. 

5. Üzerine garnitür, doğranmış kornişon turşu, zeytin dilimleri, konserve mısır ve rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirerek 180 °C’de 12 dakika pişirin.

6. Sürenin sonunda kumpir servise hazır. Afiyet olsun!

4. Ayva Tatlısı

4. Ayva Tatlısı

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

Malzemeler: 

  • 2 adet orta boy ayva

  • 2 su bardağı su

  • 8 çorba kaşığı toz şeker

  • 2 çorba kaşığı pekmez

  • 5-6 diş karanfil

Yapılışı: 

1. Ayvaları soyup ikiye kesin. Çekirdekli kısımlarını temizleyerek orta kısımlarını oyun.

2. Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesini çıkarın. Ayvaları hazneye yerleştirin.

3. 2 bardak suyla pekmezi karıştırıp hazneye ilave edin.

4. Her bir ayvanın ortasına 2 çorba kaşığı toz şeker koyun. Karanfilleri ekleyip hazneyi yerine yerleştirin.

5. 200 derece ve 30 dakikaya ayarlayın. 15. dakikada hazneyi çekip ayvaları ters çevirin. Philips Airfryer 7000 XXL’ın 2 kg'lık kapasitesi sayesinde tek seferde tüm ayvaları pişirebilirsiniz.  

6. Dereceyi 180’e indirip pişirmeye devam edin. Son 5 dakika ayvaları tekrar çevirin. 

7. Soğuyuncaya kadar haznede bekletin. Tatlı tabaklarına alıp ılık veya soğuk servis edin.

5. Pavlova

5. Pavlova

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 60 dakika

Pişirme derecesi: 100 derece

Malzemeler: 

  • 90 gram yumurta beyazı

  • 180 gram pudra şekeri

  • 4 gram sirke

  • Bir tutam tuz

  • 15 gr nişasta

  • 1 litre süt 

  • 100 gram şeker 

  • 40 gram tereyağı

  • 6 adet yumurta sarısı 

  • 90 gram un 

Yapılışı:

1. Pudra şekeri, yumurta beyazı ve sirkeyi bir kaba alıp çırpın.

2. Daha sonra nişastayı ekleyip karıştırmaya devam edin.

3. Philips Airfryer 7000 XXL'a yağlı kağıt serip karışımı üzerine ekleyin. 100 derecede 60 dakika pişirin.

4. Pastacı kreması için sütü ayrı bir kapta ısıtın. Tereyağı hariç tüm malzemeyi bir kaba alın ve haşladığınız sütü temperleyerek karıştırın.

5. Karışımı koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Hazırladığınız pastacı kremasını pavlovanın üzerine daireler çizerek sıkın. İstediğiniz meyvelerle ve nane yaprağıyla süsleyerek servis edin.

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6. Milföy Mantı

6. Milföy Mantı

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:  

  • 100 gram kıyma

  • 1 adet küçük boy soğan

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 kase sarımsaklı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı kuru nane

Yapılışı:

1. İç harcı için karıştırma kabına kıyma, rendelenmiş soğan, karabiber ve tuzu alarak karıştırın. 

2. Milföy yapraklarını her biri 18 parça olacak şekilde, kareler halinde kesin. 

3. Kestiğiniz karelerin ortasına kıymalı harçtan yerleştirin. Daha sonra mantı şeklinde kapatın.

4. Şekillendirdiğiniz hamurları Philips Airfryer 7000 XXL haznesine alın. 180 °C’de 15 dakika pişirin.

5. Sürenin sonunda kızaran mantıları servis tabağına alıp üzerine önce çırpılmış sarımsaklı yoğurt gezdirin ardından tereyağında kızdırılmış toz kırmızı biberli ve naneli sosu eleyin.

6. Üzerine pul biber ve nane de serpiştirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

7. Mantarlı Bonfile

7. Mantarlı Bonfile

Hazırlama süresi: 25 dakika 

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece 

Malzemeler:

  • 300 gram bonfile

  • 200 gram mantar

  • 1 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tatlı kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam kuru kekik

  • 1 diş ezilmiş sarımsak 

Yapılışı: 

1. Kuşbaşı doğranmış etleri limon suyu, zeytinyağı, kekik ve sarımsakla bir kasede karıştırıp en az 1 saat buzdolabında dinlendirin.

2. Etleri pişirmeden önce yarım saat oda sıcaklığında bekletin.

3. Etleri mantar, tuz, karabiber, sarımsak ve hardalla harmanlayarak karıştırın.

4. Karışımı Phillips Airfryer 7000 XXL'da pişirmeye başlayın ve her 2 dakikada bir hazneyi çekip hafifçe sallayın ya da bir spatula yardımıyla et ve mantarları ters düz edin. 12 dakika sonra Mantarlı Bonfile'niz hazır. Phillips Airfryer 7000 XXL'da bulunan Gıda Termometresi özelliği sayesinde bifteğinizi dilediğiniz seviyede pişirebilirsiniz.

8. Sosisli Karnıyarık Börek

8. Sosisli Karnıyarık Börek

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1 adet taze yufka

  • 4 adet sosis

  • 1 adet domates

  • 2 adet sivri biber

  • 1 çay fincanı kadar rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 çorba kaşığı ketçap

  • 1/2 çorba kaşığı sıvı yağ

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 tutam çörek otu

Yapılışı:

1. Yufkayı 4 eşit parçaya bölerek üçgenler halinde kesin. Sosisleri uzunlamasına dörde bölün. Biberleri ve domatesleri ince ince dilimleyin.

2. Sıvıyağ ve ketçabı karıştırıp fırça ile yufkaların üzerine sürün. Her bir yufkanın geniş ucuna sosis parçalarını, domates ve biber dilimlerini yerleştirip bir tutam peynir serpin.

3. Yufkayı iki ucundan katlayıp paçanga sarar gibi yuvarlayarak sarın. Böreklerin açılmaması için uçlarını parmak ucuyla ıslatarak yapıştırın.

4. Böreğin üzerini 3 cm kadar malzeme görünecek şekilde bıçağın ucuyla kesin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin.

5. Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesini çıkarın. Bir mutfak fırçası kullanarak haznenin dibini hafifçe yağlayın.

6. Börekleri pişirme haznesine yerleştirin. Isıyı 180 dereceye getirin. Pişirmeyi başlatmak için zamanlama düğmesini 18 dakikaya ayarlayın. Philips Airfryer 7000 XXL’ın geniş haznesi sayesinde kısa sürede daha fazla böreği kolayca pişirebilirsiniz.

9. Ispanaklı Tavuk Bonfile

9. Ispanaklı Tavuk Bonfile

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 4 parça tavuk bonfile göğüs (750 gr)

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 1 diş sarımsak

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Yarım çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Kaşar peyniri

Ispanaklı harcı için:

  • 500 gr ıspanak

  • 1 adet kapya biber

  • 1 adet kuru soğan

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı: 

1. Ispanağı haşlayıp uygun bir kaba alın ve üzerine doğranmış kapya biber, rendelenmiş kuru soğan, karabiber, pul biber, tuz ve zeytinyağı ilave ederek karıştırın.

2. Sosu için küçük bir kaseye domates salçasını alın ve üzerine sarımsak, karabiber,  pul biber ve zeytinyağını ilave ederek karıştırın.

3. Tavuk bonfilelerin üzerine bıçakla birer parmak kalınlığında derin olmayacak şekilde kesikler atın ve bir fırça yardımıyla hazırladığınız sosu tavukların her yerine sürün.

4. Üzerlerine tuz serptikten sonra tavukların kesik kısımlarına ıspanaklı karışımdan yerleştirin.

5. Tüm kesikli kısımları ıspanakla doldurduktan sonra tavuk bonfileleri Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirin.

6. Tavuk pişirme ayarında 180 derecede 25 dakika kadar ıspanaklı bonfileleri pişirin ve sürenin bitmesine 5 dakika kala tavukların üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serperek kızarana kadar pişirmeye devam edin.

10. Tarçınlı Elma Tatlısı

10. Tarçınlı Elma Tatlısı

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

Malzemeler: 

  • 3 adet yeşil elma

  • 2-3 çorba kaşığı su

  • 3 çorba kaşığı dolusu toz şeker

  • 1 çorba kaşığı toz tarçın

  • 4 tatlı kaşığı çekilmiş ceviz içi

Yapılışı:

1. Elmaları soyup dörde kesin. Çekirdekli kısımlarını temizleyip elmaları ince ince dilimleyin.

2. Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesini çıkarın. Elma dilimlerini hazneye yerleştirin.

3. Üzerine 2-3 kaşık kadar su ekleyip toz şekerle üzerlerini kapatın. Tarçın serpip hazneyi yerine yerleştirin.

4. Pişirme derecesini 200’e ayarlayıp zamanlayıcı düğmesini 15 dakikaya ayarlayın.

5. Elmalar piştikten sonra soğuyuncaya kadar bekletin. Tatlı tabaklarına alıp üzerlerini çekilmiş cevizle süsleyerek ılık servis edin

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