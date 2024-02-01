Kişiye Özel Lezzetler Hazırlamak İsteyenlerin Deneyebileceği 10 Marjinal Yemek

Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme Süresi: 30 dakika
Pişirme Derecesi: 180 derece
Malzemeler:
4 parça tavuk bonfile göğüs (750 gr)
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 diş sarımsak
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
Kaşar peyniri
Ispanaklı harcı için:
Yapılışı:
1. Ispanağı haşlayıp uygun bir kaba alın ve üzerine doğranmış kapya biber, rendelenmiş kuru soğan, karabiber, pul biber, tuz ve zeytinyağı ilave ederek karıştırın.
2. Sosu için küçük bir kaseye domates salçasını alın ve üzerine sarımsak, karabiber, pul biber ve zeytinyağını ilave ederek karıştırın.
3. Tavuk bonfilelerin üzerine bıçakla birer parmak kalınlığında derin olmayacak şekilde kesikler atın ve bir fırça yardımıyla hazırladığınız sosu tavukların her yerine sürün.
4. Üzerlerine tuz serptikten sonra tavukların kesik kısımlarına ıspanaklı karışımdan yerleştirin.
5. Tüm kesikli kısımları ıspanakla doldurduktan sonra tavuk bonfileleri Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirin.
6. Tavuk pişirme ayarında 180 derecede 25 dakika kadar ıspanaklı bonfileleri pişirin ve sürenin bitmesine 5 dakika kala tavukların üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serperek kızarana kadar pişirmeye devam edin.