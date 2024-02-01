Kişiye Özel Lezzetler Hazırlamak İsteyenlerin Deneyebileceği 10 Marjinal Yemek

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

1 adet taze yufka

4 adet sosis

1 adet domates

2 adet sivri biber

1 çay fincanı kadar rendelenmiş kaşar peyniri

1 çorba kaşığı ketçap

1/2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 yumurta sarısı

1 tutam çörek otu

Yapılışı:

1. Yufkayı 4 eşit parçaya bölerek üçgenler halinde kesin. Sosisleri uzunlamasına dörde bölün. Biberleri ve domatesleri ince ince dilimleyin.

2. Sıvıyağ ve ketçabı karıştırıp fırça ile yufkaların üzerine sürün. Her bir yufkanın geniş ucuna sosis parçalarını, domates ve biber dilimlerini yerleştirip bir tutam peynir serpin.

3. Yufkayı iki ucundan katlayıp paçanga sarar gibi yuvarlayarak sarın. Böreklerin açılmaması için uçlarını parmak ucuyla ıslatarak yapıştırın.

4. Böreğin üzerini 3 cm kadar malzeme görünecek şekilde bıçağın ucuyla kesin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin.

5. Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesini çıkarın. Bir mutfak fırçası kullanarak haznenin dibini hafifçe yağlayın.

6. Börekleri pişirme haznesine yerleştirin. Isıyı 180 dereceye getirin. Pişirmeyi başlatmak için zamanlama düğmesini 18 dakikaya ayarlayın. Philips Airfryer 7000 XXL’ın geniş haznesi sayesinde kısa sürede daha fazla böreği kolayca pişirebilirsiniz.