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Kışın Ortasında Aklımıza 2000'ler Düştü: Aklımızdan Çıkmayan En İyi 14 Şarkı

etiket Kışın Ortasında Aklımıza 2000'ler Düştü: Aklımızdan Çıkmayan En İyi 14 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
16.01.2025 - 21:23

Milenyal kuşak buraya! 2000'lerin tınıları bir başka... İşte aklımızdan çıkmayan o şarkılar!

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1. Jay Sean - Down ft. Lil Wayne

2. Jason Derulo - Whatcha Say

3. Lady Gaga - Poker Face

4. Pitbull - Hotel Room Service

5. David Guetta - Sexy Bitch ft. Akon

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6. Zendaya - Replay

7. Outkast - Hey Ya!

8. Coldplay - Viva La Vida

9. The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling

10. Snoop Dogg - Drop It Like It's Hot

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11. 50 Cent - In Da Club

12. Beyonce - Baby Boy ft. Sean Paul

13. Swedish House Mafia ft. John Martin - Don't You Worry Child

14. David Guetta - Titanium ft. Sia

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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