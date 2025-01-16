Kışın Ortasında Aklımıza 2000'ler Düştü: Aklımızdan Çıkmayan En İyi 14 Şarkı
Kışın Ortasında Aklımıza 2000'ler Düştü: Aklımızdan Çıkmayan En İyi 14 Şarkı
Milenyal kuşak buraya! 2000'lerin tınıları bir başka... İşte aklımızdan çıkmayan o şarkılar!
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1. Jay Sean - Down ft. Lil Wayne
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2. Jason Derulo - Whatcha Say
3. Lady Gaga - Poker Face
4. Pitbull - Hotel Room Service
5. David Guetta - Sexy Bitch ft. Akon
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6. Zendaya - Replay
7. Outkast - Hey Ya!
8. Coldplay - Viva La Vida
9. The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling
10. Snoop Dogg - Drop It Like It's Hot
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11. 50 Cent - In Da Club
12. Beyonce - Baby Boy ft. Sean Paul
13. Swedish House Mafia ft. John Martin - Don't You Worry Child
14. David Guetta - Titanium ft. Sia
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