Kişiliğine Göre Hayatı Nasıl Yaşıyorsun?

Hayatı herkes aynı şekilde yaşamıyor. Kimi her anın tadını çıkarmaya çalışıyor, kimi geleceğini garanti altına almak için planlar yapıyor, kimi duygularının peşinden gidiyor, kimi ise ne olursa olsun kendi bildiği yoldan ilerliyor. Peki sen hayatı nasıl yaşıyorsun?