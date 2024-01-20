Kirli Çamaşırlar Ortaya Çıktı! İnsanların İnandığı Fakat Düpedüz Yalan Olan 17 Düşünce

Hepimizin küçüklükden itibaren öğrendiği birçok düşünce ve inanç var. Örneğin, sıkı çalışarak zengin olmak, ya da sakız yuttuğunda en az 7 yıl karnında kalacağı gibi... Buna rağmen bu düşüncelerin birçoğu aslında büyük bir yalan. Bugün, insanların inandığı ama düpedüz yalan olan 17 düşünceye bakacağız.