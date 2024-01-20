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Kirli Çamaşırlar Ortaya Çıktı! İnsanların İnandığı Fakat Düpedüz Yalan Olan 17 Düşünce

Kirli Çamaşırlar Ortaya Çıktı! İnsanların İnandığı Fakat Düpedüz Yalan Olan 17 Düşünce

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 10:31

Hepimizin küçüklükden itibaren öğrendiği birçok düşünce ve inanç var. Örneğin, sıkı çalışarak zengin olmak, ya da sakız yuttuğunda en az 7 yıl karnında kalacağı gibi... Buna rağmen bu düşüncelerin birçoğu aslında büyük bir yalan. Bugün, insanların inandığı ama düpedüz yalan olan 17 düşünceye bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Hemen geliyorum, yoldayım şu an."

'Aslında daha yeni uyandım ve duş alıyorum demek istedim...'

2. "Eğer çok sıkı çalışır ve bütün işleri mükemmel yaparsan, şirket seni 'ödüllendirecek.'"

'Belki bir adet termos hediye edebilirler...'

3. "Herhangi bir bitki çayını içerek bütün kilolarından kurtulabileceğin iddiası."

3. "Herhangi bir bitki çayını içerek bütün kilolarından kurtulabileceğin iddiası."

4. "Havuzlarda işendiğinde renk değiştiren 'kimyasallar' olduğu yalanı."

4. "Havuzlarda işendiğinde renk değiştiren 'kimyasallar' olduğu yalanı."

5. "Yeteri kadar zamanımız olduğu düşüncesi."

5. "Yeteri kadar zamanımız olduğu düşüncesi."

'Yaşam kısa...'

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6. "O kızı/erkeği değiştirebilirim... düşüncesi."

6. "O kızı/erkeği değiştirebilirim... düşüncesi."

7. "Sakız yutunca yedi yıl karnında kaldığı düşüncesi."

7. "Sakız yutunca yedi yıl karnında kaldığı düşüncesi."

8. "Beynimizin sadece yüzde 10'unu kullandığımıza dair olan söylentilerin hepsi birer yalan."

8. "Beynimizin sadece yüzde 10'unu kullandığımıza dair olan söylentilerin hepsi birer yalan."

'Gerçekte beynizimin birçok bölgesini farklı seviyelerde kullanıyoruz.'

9. "Para mutluluğu satın alamaz deseler de, paran olduğu zaman durumun ne olursa olsun daha mutlu olacağından emin olabilirsin."

9. "Para mutluluğu satın alamaz deseler de, paran olduğu zaman durumun ne olursa olsun daha mutlu olacağından emin olabilirsin."

10. "Sosyal medya ücretsiz dense de, unutmamanız gereken bir şey var."

10. "Sosyal medya ücretsiz dense de, unutmamanız gereken bir şey var."

'Bir ürün için para ödemiyorsanız genelde ürün sizsinizdir.'

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11. "Karmanın gerçek olduğuna inananlar kaldı mı? Kötü insanların yaptığı her şey, yanına kar kalıyor."

12. "Aşkım saçmalama biz sadece arkadaşız!"

12. "Aşkım saçmalama biz sadece arkadaşız!"

'Kesinlikle sadece arkadaş değiller.'

13. "Aşıların otizm gibi genetik hastalıklara yol açtığı düşüncesi."

13. "Aşıların otizm gibi genetik hastalıklara yol açtığı düşüncesi."

14. "Zengin olmak = zeki olmak."

'Zengin insanların yanında biraz zaman harcarsanız bunun ne kadar yanlış bir düşünce olduğunu anlarsınız.'

15. "Nükleer enerjinin zararlı ve tehlikeli olduğu düşünülse de, fosil yakıtlar her gün nükleer enerjinin sebep olduğu ölümlerden binlerce fazla kişinin ölmesine neden oluyor."

15. "Nükleer enerjinin zararlı ve tehlikeli olduğu düşünülse de, fosil yakıtlar her gün nükleer enerjinin sebep olduğu ölümlerden binlerce fazla kişinin ölmesine neden oluyor."
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16. "Bir köşeye yazmama gerek yok çünkü nasıl olsa hatırlarım..."

'Hayır hatırlamayacaksın.'

17. "Sıkı çalışırsan zengin olabilirsin."

17. "Sıkı çalışırsan zengin olabilirsin."

'Büyük ihtimalle hayır...'

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