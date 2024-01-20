Kirli Çamaşırlar Ortaya Çıktı! İnsanların İnandığı Fakat Düpedüz Yalan Olan 17 Düşünce
Kirli Çamaşırlar Ortaya Çıktı! İnsanların İnandığı Fakat Düpedüz Yalan Olan 17 Düşünce
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hepimizin küçüklükden itibaren öğrendiği birçok düşünce ve inanç var. Örneğin, sıkı çalışarak zengin olmak, ya da sakız yuttuğunda en az 7 yıl karnında kalacağı gibi... Buna rağmen bu düşüncelerin birçoğu aslında büyük bir yalan. Bugün, insanların inandığı ama düpedüz yalan olan 17 düşünceye bakacağız.
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1. "Hemen geliyorum, yoldayım şu an."
2. "Eğer çok sıkı çalışır ve bütün işleri mükemmel yaparsan, şirket seni 'ödüllendirecek.'"
3. "Herhangi bir bitki çayını içerek bütün kilolarından kurtulabileceğin iddiası."
4. "Havuzlarda işendiğinde renk değiştiren 'kimyasallar' olduğu yalanı."
5. "Yeteri kadar zamanımız olduğu düşüncesi."
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6. "O kızı/erkeği değiştirebilirim... düşüncesi."
7. "Sakız yutunca yedi yıl karnında kaldığı düşüncesi."
8. "Beynimizin sadece yüzde 10'unu kullandığımıza dair olan söylentilerin hepsi birer yalan."
9. "Para mutluluğu satın alamaz deseler de, paran olduğu zaman durumun ne olursa olsun daha mutlu olacağından emin olabilirsin."
10. "Sosyal medya ücretsiz dense de, unutmamanız gereken bir şey var."
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11. "Karmanın gerçek olduğuna inananlar kaldı mı? Kötü insanların yaptığı her şey, yanına kar kalıyor."
12. "Aşkım saçmalama biz sadece arkadaşız!"
13. "Aşıların otizm gibi genetik hastalıklara yol açtığı düşüncesi."
14. "Zengin olmak = zeki olmak."
15. "Nükleer enerjinin zararlı ve tehlikeli olduğu düşünülse de, fosil yakıtlar her gün nükleer enerjinin sebep olduğu ölümlerden binlerce fazla kişinin ölmesine neden oluyor."
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16. "Bir köşeye yazmama gerek yok çünkü nasıl olsa hatırlarım..."
17. "Sıkı çalışırsan zengin olabilirsin."
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