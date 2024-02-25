Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/TrueOffMyChe...
Herkesin bir başkasına söylemediği sırrı vardır. Kimseye söyleyememek içini kemirir ve birilerine anlatmak ister. En karanlık sırlarını paylaşan insanları sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Kocam beni aldattı ve bir çocuğu oldu. Şimdi benden ona annelik yapmamı istiyor."
2. "Kızım erkek arkadaşımla olan cinsel içerikli konuşmamı duydu. Çok utanıyorum."
3. "Bir arkadaşım zor durumdayken yardım ettim. Daha sonra erkek arkadaşımla birlikte oldu."
4. "Eşimin estetik ameliyatlara olan takıntısı ona karşı ilgimi kaybetmeme neden oldu."
5. "Kocam birkaç yıl önce çok eşliliği önerdi ve ben bu fikre bayıldım."
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6. "Yıllardır ailemden para çalıyorum. Buna bağımlıyım sanırım."
7. "Boşandığımızda eski kocama bir yorumda bulundum ve şimdi onun kız arkadaşı evlenme teklifi almamasının sorumlusu olarak beni görüyor."
8. "Kocamı o kadar görmezden geldim ki bana haber vermeden çekip gitti."
9. "Nişanlım benden kendisi ve annem arasında seçim yapmamı istedi. Annemi seçtim."
10. "Ailem beni para avcısı biriyle çıktığım konusunda uyardı ama ben onları ciddiye almadım. On yıl sonra haklı olduklarını görüyorum."
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11. "Kocam beni kız kardeşimle aldatıyormuş."
12. "19 yaşındaki kız kardeşim 36 yaşındaki lise öğretmeniyle evleniyor."
13. "Babam annemin ölümünden kardeşimi sorumlu tutuyor. Kardeşim artık ona baba demiyor."
14. "Eşim iki aydır yurt dışındaydı. Tek başıma hiçbir şey yapamayacağımı öğrendim."
15. "Annesinin ölümünü atlatamadığı için karımdan boşanmayı düşünüyorum."
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