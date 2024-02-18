Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/TrueOffMyChe...
Herkesin bir başkasına söylemediği sırrı vardır. Kimseye söyleyememek içini kemirir ve birilerine anlatmak ister. En karanlık sırlarını paylaşan insanları sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Kız arkadaşım evlenme teklif ettiğim gün hiçbir açıklama yapmadan beni terk etti."
2. "İki hafta sonra evleneceğim ama vazgeçmemek için çok uğraşıyorum."
3. "Kocam beni en yakın arkadaşımla aldatıyor."
4. "Hiçbir sorumluluğu olmadığı için altı yaşındaki çocuğumu kıskandığımı fark ettim."
5. "Paramı çaldığını düşündüğüm için üç ay önce erkek arkadaşımdan ayrıldım. Paramı yeni buldum."
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6. "Erkek arkadaşımın banyosunda prezervatif ve saç tokası buldum."
7. "Evlendiğim için her gün pişman oluyorum."
8. "En küçük çocuğumuz evden gittikten bir gün sonra kocamı terk ettim. Bana yıllardır onu kandırdığımı söyledi."
9. "En iyi arkadaşımın sevgilisi onun fakir olduğunu bilmiyor."
10. "Kız kardeşim hayalindeki okula giremedi. Onun mutsuzluğunu izlemek için yaşıyorum."
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11. "Nişanlım gaz çıkarmam konusunda endişeleniyordu. Şu an buna dayanamadığını söylüyor."
12. "Kocam çocuklarımızın onu sevmediğini düşünerek öldü."
13. "Kocam büyük ihtimalle babalık testi isteyecek. Onu terk edeceğim."
14. "Oğlumun arkadaşının ailesi onu evlat edinmek istiyor."
15. "Eşim beni aldattı ve onunla yüzleştiğimde, güldü."
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