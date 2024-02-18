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Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi

Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 18:01

Herkesin bir başkasına söylemediği sırrı vardır. Kimseye söyleyememek içini kemirir ve birilerine anlatmak ister. En karanlık sırlarını paylaşan insanları sizler için derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/TrueOffMyChe...
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1. "Kız arkadaşım evlenme teklif ettiğim gün hiçbir açıklama yapmadan beni terk etti."

1. "Kız arkadaşım evlenme teklif ettiğim gün hiçbir açıklama yapmadan beni terk etti."

2. "İki hafta sonra evleneceğim ama vazgeçmemek için çok uğraşıyorum."

2. "İki hafta sonra evleneceğim ama vazgeçmemek için çok uğraşıyorum."

3. "Kocam beni en yakın arkadaşımla aldatıyor."

3. "Kocam beni en yakın arkadaşımla aldatıyor."

4. "Hiçbir sorumluluğu olmadığı için altı yaşındaki çocuğumu kıskandığımı fark ettim."

4. "Hiçbir sorumluluğu olmadığı için altı yaşındaki çocuğumu kıskandığımı fark ettim."

5. "Paramı çaldığını düşündüğüm için üç ay önce erkek arkadaşımdan ayrıldım. Paramı yeni buldum."

5. "Paramı çaldığını düşündüğüm için üç ay önce erkek arkadaşımdan ayrıldım. Paramı yeni buldum."
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6. "Erkek arkadaşımın banyosunda prezervatif ve saç tokası buldum."

6. "Erkek arkadaşımın banyosunda prezervatif ve saç tokası buldum."

7. "Evlendiğim için her gün pişman oluyorum."

7. "Evlendiğim için her gün pişman oluyorum."

8. "En küçük çocuğumuz evden gittikten bir gün sonra kocamı terk ettim. Bana yıllardır onu kandırdığımı söyledi."

8. "En küçük çocuğumuz evden gittikten bir gün sonra kocamı terk ettim. Bana yıllardır onu kandırdığımı söyledi."

9. "En iyi arkadaşımın sevgilisi onun fakir olduğunu bilmiyor."

9. "En iyi arkadaşımın sevgilisi onun fakir olduğunu bilmiyor."

10. "Kız kardeşim hayalindeki okula giremedi. Onun mutsuzluğunu izlemek için yaşıyorum."

10. "Kız kardeşim hayalindeki okula giremedi. Onun mutsuzluğunu izlemek için yaşıyorum."
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11. "Nişanlım gaz çıkarmam konusunda endişeleniyordu. Şu an buna dayanamadığını söylüyor."

11. "Nişanlım gaz çıkarmam konusunda endişeleniyordu. Şu an buna dayanamadığını söylüyor."

12. "Kocam çocuklarımızın onu sevmediğini düşünerek öldü."

12. "Kocam çocuklarımızın onu sevmediğini düşünerek öldü."

13. "Kocam büyük ihtimalle babalık testi isteyecek. Onu terk edeceğim."

13. "Kocam büyük ihtimalle babalık testi isteyecek. Onu terk edeceğim."

14. "Oğlumun arkadaşının ailesi onu evlat edinmek istiyor."

14. "Oğlumun arkadaşının ailesi onu evlat edinmek istiyor."

15. "Eşim beni aldattı ve onunla yüzleştiğimde, güldü."

15. "Eşim beni aldattı ve onunla yüzleştiğimde, güldü."

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