Kimsenin Kabul Etmek İstemeyeceği Hayatın Acı Gerçekleri Kalbinizi Paramparça Edecek
Kimsenin Kabul Etmek İstemeyeceği Hayatın Acı Gerçekleri Kalbinizi Paramparça Edecek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatın bazen acımasız yüzünü görmek zorunda kalırız ve bu durum kalbimizi derinden yaralar. İşte karşınızda, kabul etmek istemeyeceğiniz ancak yüzleşmek zorunda kalacağınız hayatın acı gerçekleri.
Ancak unutmayın, hayatın acı gerçekleriyle yüzleşmek, onları kabul etmek ve onlarla başa çıkmak, bizi daha güçlü kılar. Bu yüzden, bu yazıyı okurken, bu gerçeklerle yüzleşmeye ve onları kabul etmeye hazır olun.
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1. "Herhangi bir an engelli kalabilirsin. Kimse kazalara karşı bağışıklılık sahibi değil."
2. "Uykusuzluk günümüzün en büyük toplumsal sorunu ve yaşadığımız kültür 8 saat uyumanın kötü bir şey olduğunu göstermeye çalışsa da, uykusuzluk birçok hastalığa yol açıyor."
3. "Günü gelince hepimiz öleceğiz ama insanlar kendini ölümsüz sanıyor."
4. "Günümüzdeki zıtlaşmalardan ve kutuplaşmalardan her zaman kazançlı çıkan bir taraf var."
5. "Şans oyunları büyük oranda bağımlılık yapıcı ve birçok güzel hayatı mahvediyor."
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6. "Sınırsız tatlı su kaynağımız yok ve bir gün dünyada su kalmadığı için büyük savaşlar yaşanacak."
7. "Eğitim sisteminin çökmesine ramak kaldı ama kimsenin umrunda değil."
8. "Geri dönüşüm yapıyor olmamız bu kadar fazla çöp çıkartmamızı haklı kılmıyor. Zaten geri dönüştürüldüğü söylenen materyallerden birçoğu geri dönüştürülmüyor."
9. "Akıllı telefon bağımlılığı her yerde ve bu ürkütücü."
10. "Birçok insanın içki sorunu var ama kabul etmek istemiyorlar."
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11. "Bu kadar çok şeker tüketiyor olmamız bizi öldürüyor ve haberimiz bile yok!"
12. "Obezite büyük bir sorun olmasına rağmen sanki herkes sağlıklı yaşıyormuş gibi davranıyor."
13. "Başarılı olmak büyük bir oranda şans meselesi. Yapabileceğin en iyi şey bu şansını kullanabilmek için hazırlanmak."
14. "Günümüzde iklim değişikliğini reddedenler olsa da, oldukça büyük bir sorun."
15. "Bir gün sevdiklerinizi son kez göreceksiniz ve farkında bile olmayacaksınız."
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