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Kimse Sana Söylemiyor Ama Bu Huyun Herkesi Rahatsız Ediyor!

Kimse Sana Söylemiyor Ama Bu Huyun Herkesi Rahatsız Ediyor!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
03.09.2026 - 17:01
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Bazen çevremizdeki insanların davranışlarına sinir olur, “Bunu nasıl fark etmiyor?” diye düşünürüz. Peki ya aynı şeyi farkında olmadan biz yapıyorsak? Çünkü insanın kendi davranışlarını dışarıdan objektif bir şekilde değerlendirmesi her zaman kolay değildir. Hatta bazen herkesin fark ettiği ama kimsenin söylemeye cesaret edemediği küçük bir huyumuz olabilir.

Hazırsan testi çöz ve sonucu öğren!

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Kimse Sana Söylemiyor Ama Bu Huyun Herkesi Rahatsız Ediyor!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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