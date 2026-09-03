Kimse Sana Söylemiyor Ama Bu Huyun Herkesi Rahatsız Ediyor!

Bazen çevremizdeki insanların davranışlarına sinir olur, “Bunu nasıl fark etmiyor?” diye düşünürüz. Peki ya aynı şeyi farkında olmadan biz yapıyorsak? Çünkü insanın kendi davranışlarını dışarıdan objektif bir şekilde değerlendirmesi her zaman kolay değildir. Hatta bazen herkesin fark ettiği ama kimsenin söylemeye cesaret edemediği küçük bir huyumuz olabilir.

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