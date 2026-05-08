article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Kimliklerini Gizleyen Devler: Maskeleriyle Ünlenen En İkonik Metal Grupları

etiket Kimliklerini Gizleyen Devler: Maskeleriyle Ünlenen En İkonik Metal Grupları

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
08.05.2026 - 12:01 Son Güncelleme: 08.05.2026 - 13:28

Metal dünyasında bazı gruplar var ki müziklerinden önce tarzlarıyla ön plana çıkıyorlar. Maskeler, kostümler, karakterler… Kimi sahnede canavara dönüşüyor, kimi gizemli bir topluluk hissi yaratıyor! Hepsi akılda kalmayı çok iyi biliyor. Hazırsan maskelerin ardındaki o efsanelere birlikte bakalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Slipknot

Slipknot bu alanın en bilinen örneklerinden biri. Her üyenin farklı bir maskesi var ve hepsi bayağı rahatsız edici görünüyor. Ama amaç da zaten bu. Kim olduklarını gizlemekle başlayıp zamanla bunu imza haline getirdiler. Maskeler yıllar içinde değişiyor, yani sabit değiller. Sahneye çıktıklarında da tam bir kaos ortamı oluyor. Peki sence, maskeleri olmasa bu kadar efsane olurlar mıydı? 🤔

2. Sleep Token

Sleep Token hala gizemini koruyan nadir gruplardan ve bunu özellikle koruyorlar. Maskeleri de bu gizemin bir parçası. Maskeleri sadece görsel değil, resmen bir inanç sistemi gibi kullanıyorlar. Biraz mistik bir hava yaratıyorlar diyebiliriz. Günümüzde herkesin her şeyi ortadayken bu kadar kapalı kalabilmek gerçekten ilginç. 🙄

3. Ghost

Ghost, tam anlamıyla bir konsept yaratıyor, yani hikaye anlatıyor. Papa Emeritus diye bir karakter var ve sürekli değişiyor. Gruptaki diğer üyeler zaten kimliği olmayan figürler gibi... Maskeler burada sadece görüntü değil, konseptin bir parçası. Yani sahnede müzik kadar görsel de önemli. Şarkı dinlerken bile bir şey izliyormuş hissi veriyorlar. Bu da onları klasik metal gruplarından biraz ayırıyor.

4. GWAR

GWAR, olayı bayağı üst seviyeye taşıyan bir grup! Sanki bir Marvel filminden fırlamış gibiler! Kostümler abartılı, sahne şovları da öyle. Maskeler de bu şovun en önemli parçası. Biraz kaotik, hatta ürkütücü görünüyor ama bir yandan eğlenceli de! İzlerken gözünü alamıyorsun. Tam bir absürt eğlence yani.

5. Mushroomhead

Mushroomhead de maske işini uzun süredir yapan gruplardan. Maskeleri sürekli değişiyor, tek bir tarzları yok. Bazen daha korkutucu, bazen daha tuhaf görünebiliyorlar. Ama her zaman dikkat çekiyorlar. Ne yapacaklarını kestiremiyorsun ve onları farklı yapan şey de tam olarak bu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Lordi

Lordi’yi Eurovision’dan hatırlayan çoktur. Genelde, korku filmi karakterlerine benzeyen kostümler ve maskeler kullanıyorlar. Ama aslında müzikleri oldukça eğlenceli. Yani görüntü sert, içerik daha keyifli. Bu zıtlık da onları ilginç yapıyor. Hem korkutucu hem eğlenceli olabilmek kolay bir şey değil ama onlar bu dengeyi kurabilen bir grup.

7. Imperial Triumphant

Imperial Triumphant sahnedeyken sanki Eyes Wide Shut filminden bir sahne izliyor gibi oluyorsun! Altın maskeleriyle hemen fark ediliyorlar. Görsel olarak bayağı iddialılar. Müzikleri de aynı şekilde, biraz karmaşık. Yani herkesin kolayca seveceği bir grup değil. Ama farklı bir şey arayanlar için iyi bir seçenek. Hem görsel hem işitsel olarak biraz alışılmışın dışında takılıyorlar.

8. Gaerea

Gaerea sahnede 'ismini vermek istemeyen izleyici' modunda! Daha sade ama etkili bir tarzları var. Yüzü tamamen kapatan maskeler kullanıyorlar. Bu da daha karanlık bir hava veriyor ve insanda tuhaf bir huzursuzluk yaratıyor. Kim oldukları önemli değil, hissettirdikleri önemli! Ve bu işi bayağı iyi yapıyorlar.

9. Batushka

Batushka sahnede biraz ritüel havası yaratıyor. Kostümler ve maskeler de bu atmosferi destekliyor. Konserleri sadece müzik dinlemek gibi değil, farklı bir evrende yolculuğa çıkmak gibi. Onları farklı kılan da bu! Bu da onları farklı kılıyor. İzlerken kendini başka bir ortamın içindeymiş gibi hissediyorsun.

10. Portal

Portal, rahatsız edici olmak için özellikle uğraşıyormuş gibi! Maskeleri, daha doğrusu kostümleri bayağı tuhaf ve karanlık. Sahne görselleri de müzikleri gibi kasvetli. Dinlemesi de izlemesi de kolay değil ama zaten amaçları da bu değil! Tam anlamıyla garip, karanlık ve akılda kalan bir deneyim sunuyorlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın