article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kilosu 1.000 TL'ye Kadar Çıkıyor: Mahallede Dev Kazanlarda 4 Saat Kaynatılıyor

Kilosu 1.000 TL'ye Kadar Çıkıyor: Mahallede Dev Kazanlarda 4 Saat Kaynatılıyor

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
14.10.2026 - 20:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde köylülerin asırlık gelenekle ürettiği doğal üzüm pekmezi mesaisi başladı. Dev kazanlarda saatlerce kaynatılarak hazırlanan katkısız pekmezin kilosu, yoğun talep görerek 800 ila 1000 lira arasında alıcı buluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekinözü ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Kozoğlu mezrasında yaşayan vatandaşlar, bağlardan topladıkları üzümleri geleneksel yöntemlerle işlemek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Ekinözü ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Kozoğlu mezrasında yaşayan vatandaşlar, bağlardan topladıkları üzümleri geleneksel yöntemlerle işlemek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Bağ bozumuyla birlikte toplanan üzümler, ezilerek suyundan ayrıştırılıyor. Elde edilen şıra, toprak ocaklarda yakılan odun ateşindeki dev kazanlarda yaklaşık 3-4 saat boyunca kaynatılarak şifa deposu pekmeze dönüştürülüyor.

Yöre sakinlerinden Elif Koyun, pekmez yapımının dedelerinden kalan bir miras olduğunu belirterek süreci şöyle anlattı:

Yöre sakinlerinden Elif Koyun, pekmez yapımının dedelerinden kalan bir miras olduğunu belirterek süreci şöyle anlattı:

'Büyüklerimizden ve dedelerimizden kalan bir gelenek. Üzümleri önce topluyoruz, sonra sal dediğimiz alanlara bırakıp özel toprakla tepeliyoruz. Ardından ocağa koyup ayrıştırarak doğal üzüm pekmezimizi elde ediyoruz.'

Pekmezin kış aylarında tüketilmek üzere tamamen organik hazırlandığını vurgulayan Erol Koyun ise şehir dışından da yoğun sipariş aldıklarını ifade etti.

Pekmezin kış aylarında tüketilmek üzere tamamen organik hazırlandığını vurgulayan Erol Koyun ise şehir dışından da yoğun sipariş aldıklarını ifade etti.

Koyun, 'Atalarımızdan kalma üzüm pekmezimizi tamamen ilaçsız ve organik olarak üretiyoruz. Kış boyu tüketiyoruz, adeta her derde derman. Şehir dışından özel siparişler alıyoruz; kilosunu kalitesine göre 800 ile 1000 lira arasında satışa sunuyoruz' dedi.

Kış mevsiminin vazgeçilmez şifa kaynakları arasında yer alan organik üzüm pekmezi, hem mahalle halkının kendi ihtiyacını karşılıyor hem de satışıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın