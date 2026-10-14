Kilosu 1.000 TL'ye Kadar Çıkıyor: Mahallede Dev Kazanlarda 4 Saat Kaynatılıyor
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Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde köylülerin asırlık gelenekle ürettiği doğal üzüm pekmezi mesaisi başladı. Dev kazanlarda saatlerce kaynatılarak hazırlanan katkısız pekmezin kilosu, yoğun talep görerek 800 ila 1000 lira arasında alıcı buluyor.
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Ekinözü ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Kozoğlu mezrasında yaşayan vatandaşlar, bağlardan topladıkları üzümleri geleneksel yöntemlerle işlemek için yoğun bir çalışma yürütüyor.
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Yöre sakinlerinden Elif Koyun, pekmez yapımının dedelerinden kalan bir miras olduğunu belirterek süreci şöyle anlattı:
Pekmezin kış aylarında tüketilmek üzere tamamen organik hazırlandığını vurgulayan Erol Koyun ise şehir dışından da yoğun sipariş aldıklarını ifade etti.
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