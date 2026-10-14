Kilosu 1.000 TL'ye Kadar Çıkıyor: Mahallede Dev Kazanlarda 4 Saat Kaynatılıyor

Koyun, 'Atalarımızdan kalma üzüm pekmezimizi tamamen ilaçsız ve organik olarak üretiyoruz. Kış boyu tüketiyoruz, adeta her derde derman. Şehir dışından özel siparişler alıyoruz; kilosunu kalitesine göre 800 ile 1000 lira arasında satışa sunuyoruz' dedi.

Kış mevsiminin vazgeçilmez şifa kaynakları arasında yer alan organik üzüm pekmezi, hem mahalle halkının kendi ihtiyacını karşılıyor hem de satışıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor.