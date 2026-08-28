“Kidult Ekonomisi”: Yetişkinlerin Oyuncak Pazarının Merkezine Taşınması Nasıl Gerçekleşti?

Son yıllarda küresel oyuncak pazarında yaşanan en büyük dönüşüm, hedef kitlenin çocuklardan çok yetişkinlere kayması oldu. Bir zamanlar 'çocukça' görülen oyuncak, figür ve koleksiyon ürünleri, günümüzde milyarlarca dolarlık devasa bir endüstriye dönüştü.

Peki, yetişkinler nasıl oldu da oyuncak sektörünün büyüme motoru haline geldi? Bu dönüşümün arkasındaki temel dinamikler neler?