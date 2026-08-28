“Kidult Ekonomisi”: Yetişkinlerin Oyuncak Pazarının Merkezine Taşınması Nasıl Gerçekleşti?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Son yıllarda küresel oyuncak pazarında yaşanan en büyük dönüşüm, hedef kitlenin çocuklardan çok yetişkinlere kayması oldu. Bir zamanlar 'çocukça' görülen oyuncak, figür ve koleksiyon ürünleri, günümüzde milyarlarca dolarlık devasa bir endüstriye dönüştü.
Peki, yetişkinler nasıl oldu da oyuncak sektörünün büyüme motoru haline geldi? Bu dönüşümün arkasındaki temel dinamikler neler?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yetişkinler stresten kaçıp çocukluğa sığındı.
Kendi parasını kazanan nesil hayalini gerçekleştirdi.
Oyuncak markaları hedef kitlesini yetişkinlere çevirdi.
Nostaljik popüler kültür akımı dünyayı sardı.
Pandemi süreci evdeki hobileri patlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncaklar ev tasarımının bir parçası oldu.
Sosyal medya koleksiyon kültürünü iyice körükledi.
Oyun oynamak zihinsel sağlığı doğrudan destekledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın