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“Kidult Ekonomisi”: Yetişkinlerin Oyuncak Pazarının Merkezine Taşınması Nasıl Gerçekleşti?

etiket “Kidult Ekonomisi”: Yetişkinlerin Oyuncak Pazarının Merkezine Taşınması Nasıl Gerçekleşti?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
28.08.2026 - 13:01
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Son yıllarda küresel oyuncak pazarında yaşanan en büyük dönüşüm, hedef kitlenin çocuklardan çok yetişkinlere kayması oldu. Bir zamanlar 'çocukça' görülen oyuncak, figür ve koleksiyon ürünleri, günümüzde milyarlarca dolarlık devasa bir endüstriye dönüştü.

Peki, yetişkinler nasıl oldu da oyuncak sektörünün büyüme motoru haline geldi? Bu dönüşümün arkasındaki temel dinamikler neler?

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Yetişkinler stresten kaçıp çocukluğa sığındı.

Son yıllarda hayatın stresi, iş dertleri ve bitmek bilmeyen faturalar derken hepimiz iyice bunaldık. İşte tam bu noktada, o eski kaygısız çocukluk günlerinin güvenli limanı zihnimizde yeniden canlandı. Çocukken bizi mutlu eden şeylere sarılmak, aslında yetişkin dünyasının karmaşasından kaçmak için harika bir terapiye dönüştü.

Kendi parasını kazanan nesil hayalini gerçekleştirdi.

Çocukken vitrinlerde görüp “Büyüyünce kesin alacağım” dediğimiz o devasa LEGO setleri veya koleksiyon figürleri vardı ya? İşte o gün bugün! Artık kendi parasını kazanan yetişkinler, çocukken içlerinde ukde kalan ne varsa gözünü kırpmadan sepete ekliyor. Kendi bütçesini yöneten Kidult’lar, harcama kararını kimseden izin almadan veriyor.

Oyuncak markaları hedef kitlesini yetişkinlere çevirdi.

Dev oyuncak markaları bu devasa potansiyeli fark etmekte hiç gecikmedi tabii ki. “Sadece çocuklara satarak bir yere kadar” diyen üreticiler, doğrudan yetişkinlerin estetik anlayışına ve cüzdanına hitap eden ürünler tasarlamaya başladı. +18 yaş etiketli karmaşık mimari LEGO’lar ve sergilenmelik detaylı figürler böylece vitrinleri kapladı.

Nostaljik popüler kültür akımı dünyayı sardı.

80’ler ve 90’lar popüler kültürünün ekmeğini yemeyen kalmadı desek yeridir. Pokémon, Star Wars, Harry Potter, Marvel derken çocukluğumuzun efsane evrenleri sinemada ve dizilerde yeniden canlandı. Bu evrenlerle büyüyen nesil de karakterlerin figürlerini ve lisanslı ürünlerini evinin en güzel köşesine koymayı bir tutku haline getirdi.

Pandemi süreci evdeki hobileri patlattı.

Karantina dönemlerini hatırlayın; ekranlara bakmaktan gözlerimiz kanamış, evde yapacak şey aramaktan helak olmuştuk. İşte o dönemde yapbozlar, maketler ve kutu oyunları satış rekorları kırdı. Zihni dinlendiren, ekrandan uzaklaştıran ve ellerimizi çalıştıran bu oyuncaklar, salgın bittikten sonra da hayatımızın merkezinde kalmayı başardı.

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Oyuncaklar ev tasarımının bir parçası oldu.

Kidult’lar aldıkları ürünleri halının üzerinde oynamak için almıyor elbette. Bu oyuncaklar artık evlerin baş köşesinde sergilenen birer dekorasyon objesi ve prestij sembolü haline geldi. Şık bir kitaplığın üzerinde duran vintage bir Hot Wheels arabası ya da devasa bir Bonsai LEGO’su, evin sahibinin tarzını yansıtan birer havalı parçaya dönüştü.

Sosyal medya koleksiyon kültürünü iyice körükledi.

Kabul edelim, aldığımız şeyleri göstermeyi seviyoruz! Kutudan çıkarma (unboxing) videoları, tamamlanan 3 bin parçalık setlerin fotoğrafları ve renkli koleksiyon rafları Instagram ve TikTok’ta izlenme rekorları kırıyor. Bir oyuncağı alıp birleştirmek kadar, onunla sosyal medyada beğeni toplamak da bu pazarın en büyük yakıtlarından biri oldu.

Oyun oynamak zihinsel sağlığı doğrudan destekledi.

Uzmanlar da bas bas bağırıyor: Yetişkinlerin de oyun oynamaya ihtiyacı var! İş hayatının getirdiği tükenmişlik hissiyle mücadele etmek için sadece ciddiyet yetmiyor. Zihni tamamen boşaltan, zamanı unutturan ve çocuksu bir heyecan yaşatan oyuncaklar, günümüz yetişkininin en tatlı ve en masum stres atma yöntemi haline geldi.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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