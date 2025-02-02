Kia Fiyat Listesi Şubat 2025: Kia Picanto, Stonic, EV3, Ceed ve Sportage Güncel Fiyatlar
Kia Fiyat Listesi Şubat 2025: Kia Picanto, Stonic, EV3, Ceed ve Sportage Güncel Fiyatlar
2025 yılının gelmesiyle birçok otomobil markası fiyat güncellemesine gitti. Şubat ayındaki fiyatlar ise merak konusu oldu. Sıfır araç sahibi olmak isteyenler otomobillerin Şubat ayı fiyatlarını araştırmaya başladı. Güney Kore menşeli Kia Şubat ayı fiyatları da güncellendi. Kia Şubat ayı güncel fiyatlarını açıkladı.
Peki, Kia Sportage, Picanto, Stonic, Ceed, Cerato ve EV3 ne kadar oldu?
İşte, Kia Şubat 2025 fiyat listesi.
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Kia fiyat listesi Şubat 2025
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Kia Picanto fiyat listesi Şubat 2025
Kia Stonic fiyat listesi Şubat 2025
Kia EV3 fiyat listesi Şubat 2025
Kia Ceed fiyat listesi Şubat 2025
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Kia Sportage fiyat listesi Şubat 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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