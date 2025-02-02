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Kia Fiyat Listesi Şubat 2025: Kia Picanto, Stonic, EV3, Ceed ve Sportage Güncel Fiyatlar

Kia Fiyat Listesi Şubat 2025: Kia Picanto, Stonic, EV3, Ceed ve Sportage Güncel Fiyatlar

Kia
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.02.2025 - 16:35

2025 yılının gelmesiyle birçok otomobil markası fiyat güncellemesine gitti. Şubat ayındaki fiyatlar ise merak konusu oldu. Sıfır araç sahibi olmak isteyenler otomobillerin Şubat ayı fiyatlarını araştırmaya başladı. Güney Kore menşeli Kia Şubat ayı fiyatları da güncellendi. Kia Şubat ayı güncel fiyatlarını açıkladı. 

Peki, Kia Sportage, Picanto, Stonic, Ceed, Cerato ve EV3 ne kadar oldu? 

İşte, Kia Şubat 2025 fiyat listesi.

Kaynak

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Kia fiyat listesi Şubat 2025

Kia fiyat listesi Şubat 2025

Markanın en uygun fiyatlı otomobili konumunda bulunan Picanto, Şubat ayında 1.033.000 TL'den listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Kia Picanto fiyat listesi Şubat 2025

Kia Picanto fiyat listesi Şubat 2025

  • Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT Benzin Feel 1.033.000 TL 

  • Yeni Picanto 1.2.L 79 PS AMT Benzin Cool 1.118.000 TL

Kia Stonic fiyat listesi Şubat 2025

Kia Stonic fiyat listesi Şubat 2025

  • Stonic 1.0L 100 PS DCT Otomatik Benzin Cool Plus 1.350.500 TL

  • Stonic 1.0L 100 PS DCT Otomatik Benzin Business Plus 1.420.000 TL

  • Stonic 1.0L 100 PS DCT Otomatik Benzin Elegance 1.470.000 TL

Kia EV3 fiyat listesi Şubat 2025

Kia EV3 fiyat listesi Şubat 2025

  • EV3 - 150 kW Otomatik Elegance Standard Range 1.499.000 TL

  • EV3 - 150 kW Elegance Long Range 1.664.000 TL

Kia Ceed fiyat listesi Şubat 2025

Kia Ceed fiyat listesi Şubat 2025

  • Ceed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance 1.575.000 TL

  • XCeed 1.5L 140 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool Plus 1.595.000 TL

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Kia Sportage fiyat listesi Şubat 2025

Kia Sportage fiyat listesi Şubat 2025

  • Sportage 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Live Plus 1.880.000 TL

  • Sportage 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Cool Plus 1.900.000 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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