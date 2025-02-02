Skywell Fiyat Listesi Şubat 2025: Skywell ET-5 LR Exclusive ve Legend Güncel Fiyatlar

2025 yılının gelmesiyle çoğu otomobil markası fiyat güncellemesine gitti. Otomobil markaları Şunat ayı itibariyle de fiyatlarını güncelledi. Çin'in otomobil devi Skywell, son yıllarda ülkemizde de en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alıyor. Skwyell güncel fiyatları birçok kullanıcı tarafından araştırılıyor. Skywell Şubat ayı fiyatlarını güncelledi.

Peki, Skywell ET-5 LR Exclusive ve Legend ne kadar oldu?

İşte Skywell Şubat 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

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