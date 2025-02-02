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Skywell Fiyat Listesi Şubat 2025: Skywell ET-5 LR Exclusive ve Legend Güncel Fiyatlar

Skywell Fiyat Listesi Şubat 2025: Skywell ET-5 LR Exclusive ve Legend Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.02.2025 - 15:52

2025 yılının gelmesiyle çoğu otomobil markası fiyat güncellemesine gitti. Otomobil markaları Şunat ayı itibariyle de fiyatlarını güncelledi. Çin'in otomobil devi Skywell, son yıllarda ülkemizde de en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alıyor. Skwyell güncel fiyatları birçok kullanıcı tarafından araştırılıyor. Skywell Şubat ayı fiyatlarını güncelledi.

Peki, Skywell ET-5 LR Exclusive ve Legend ne kadar oldu? 

İşte Skywell Şubat 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Skywell Hangi Ülke?

Skywell Hangi Ülke?

Skywell, Türkiye pazarında oldukça tercih edilen bir marka oldu. Skywell Çin merkezli bir otomobil markasıdır. Dünya genelinde elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla ön plana çıkmaya başlamıştır.

2011 yılında pazara giriş yapan Skywell, daha sonra Türkiye pazarında da etkili olmaya başladı. Ünlü marka özellikle çevre dostu ve sürdürülebilir olması özelliğiyle tanınıyor.

Skywell Türkiye Fiyat Listesi

Skywell Türkiye Fiyat Listesi

Skywell'in Türkiye'de satışa sunduğu tek bir modeli bulunuyor. ET-5 isimli model iki farklı donanım seçeneği ile listeleniyor.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. 

*Skywell Şubat güncel fiyatları, 1 Şubat tarihinde Skywell'in resmi internet sitesinde yayınlandı. 

Skywell fiyatları günlük olarak değişiklik gösterebilir.

Skywell ET-5 fiyat listesi Şubat 2025

Skywell ET-5 fiyat listesi Şubat 2025

  • ET-5 LR Legend 1.780.000 TL

  • ET-5 LR Exclusive 2.800.000 TL

Skywell ET-5 LR Legend Özellikleri

Skywell ET-5 LR Legend Özellikleri

Skywell'in Türkiye'de satışa sunduğu ET-5 LR Legend modelinin özellikleri aşağıdaki gibidir;

  • 642 Km WLTP Şehir içi menzil

  • Geniş İç Hacim

  • Panoramik Cam Tavan

  • Led Ön Farlar

  • Cam Tavan

  • AC Şarj Hızı 11 kWsa

  • DC Şarj hızı 80 kWsa

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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