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Honda Fiyat Listesi Şubat 2025: Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CR-V, HR-V ve ZR-V Güncel Fiyatlar

Honda Fiyat Listesi Şubat 2025: Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CR-V, HR-V ve ZR-V Güncel Fiyatlar

Honda
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.02.2025 - 16:08

2025 yılının gelmesiyle otomobil markaları fiyat güncellemesine gitti. Şubat ayı itibariyle bazı markalar fiyat değişikliği yaptı. Honda ülkemizde en çok tercih edilen markalardan biri. Honda Şubat ayı fiyatları da merak konusu olmuşken Honda 1 Şubat itibariyle fiyat listesini güncelledi.

Peki Honda Civic, City, CRV, Jazz, Accord ne kadar oldu?

İşte, Honda Şubat 2025 güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Honda fiyat listesi Şubat 2025

Honda fiyat listesi Şubat 2025

Markanın en uygun fiyatlı modeli olan City Şubat ayında 1 milyon 335 bin liradan listelendi. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Honda City fiyat listesi Şubat 2025

Honda City fiyat listesi Şubat 2025
  • 1.5 L VTEC Benzin Otomatik Executive 1.335.000 TL

Honda Civic fiyat listesi Şubat 2025

Honda Civic fiyat listesi Şubat 2025

  • 1.5 L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance+ 1.998.000 TL

  • 1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance+ 1.998.000 TL

Honda Type-R fiyat listesi Şubat 2025

Honda Type-R fiyat listesi Şubat 2025
  • 2.0 L VTEC Turbo Benzin Manuel 4.261.000 TL

Honda Jazz fiyat listesi Şubat 2025

Honda Jazz fiyat listesi Şubat 2025

  • 1.5 L Hibrit Otomatik Elegance 1.413.000 TL

  • 1.5 L Hibrit Otomatik Crosstar 1.493.000 TL

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Honda HR-V fiyat listesi Şubat 2025

Honda HR-V fiyat listesi Şubat 2025

  • 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 1.928.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Advance 2.078.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Style 2.268.000 TL

Honda CR-V fiyat listesi Şubat 2025

Honda CR-V fiyat listesi Şubat 2025
  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 4.151.000 TL

Honda ZR-V fiyat listesi Şubat 2025

Honda ZR-V fiyat listesi Şubat 2025
  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 3.138.000 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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