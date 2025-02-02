Honda Fiyat Listesi Şubat 2025: Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CR-V, HR-V ve ZR-V Güncel Fiyatlar

2025 yılının gelmesiyle otomobil markaları fiyat güncellemesine gitti. Şubat ayı itibariyle bazı markalar fiyat değişikliği yaptı. Honda ülkemizde en çok tercih edilen markalardan biri. Honda Şubat ayı fiyatları da merak konusu olmuşken Honda 1 Şubat itibariyle fiyat listesini güncelledi.

Peki Honda Civic, City, CRV, Jazz, Accord ne kadar oldu?

İşte, Honda Şubat 2025 güncel fiyat listesi.

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