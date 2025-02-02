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Hyundai Fiyat Listesi Şubat 2025: i10, i20, Bayon, Kona, Tucson Güncel Fiyatlar

Hyundai Fiyat Listesi Şubat 2025: i10, i20, Bayon, Kona, Tucson Güncel Fiyatlar

Hyundai
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.02.2025 - 16:17

2025 yılının gelmesiyle otomobik fiyatları da güncellendi. Şubat ayı itibariyle araç fiyatlarında artış yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu olmuştu. Hyundai, ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olarak Şubat ayı fiyatlarını yayınladı. Hyundai Şubat ayı fiyatları güncel olarak resmi internet sitesinde yayınlandı.

Peki, Hyundai i10, i20, Bayon, Tucson, Kona ve Santa Fe ne kadar oldu? 

İşte Hyundai Şubat 2025 güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Hyundai fiyat listesi Şubat 2025

Hyundai fiyat listesi Şubat 2025

Hyundai i10, Şubat ayında 965.000 TL'den satışa sunuldu. i10 modelinde Ocak ayından sonra bir artıl görülmedi.

Aşağıda yer alan tutarlar, maksimum kampanyalı liste fiyatlarını temsil etmektedir. Fiyatlar, markanın düzenlediği kampanyalar ve seçtiğiniz opsiyonlara bağlı olarak değişebilir.

Hyundai i10 fiyat listesi Şubat 2025

Hyundai i10 fiyat listesi Şubat 2025

  • 1.2 MPI 79PS Jump + Nav.  Benzin Manuel 965.000 TL 

  • 1.2 MPI 79PS Jump + Nav. Benzin AMT 1.010.000 TL 

  • 1.2 MPI 79PS Style + Nav. Benzin AMT 1.040.000 TL 

  • 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk + Nav. Benzin AMT 1.107.000 TL

Hyundai i20 fiyat listesi Şubat 2025

Hyundai i20 fiyat listesi Şubat 2025

  • 1.2 MPI 79 PS Jump + Nav. Benzin Manuel 1.085.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. Benzin DCT 1.206.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Style + Nav. Benzin DCT 1.320.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Elite + Nav. Benzin DCT 1.416.000 TL

Hyundai Bayon fiyat listesi Şubat 2025

Hyundai Bayon fiyat listesi Şubat 2025

  • 1.2 MPI 79 PS Jump  Manuel 1.200.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT 1.314.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.405.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT 1.505.000 TL

Hyundai Kona fiyat listesi Şubat 2025

Hyundai Kona fiyat listesi Şubat 2025

  • 1.6 T-GDI 198 PS Elite Benzin DCT 1.850.000 TL

  • 1.6 T-GDI Elite DCT Benzin DCT 2.010.000 TL

  • Advance 115 kW Elektrik Otomatik 1.613.122 TL

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Hyundai Tucson fiyat listesi Şubat 2025

Hyundai Tucson fiyat listesi Şubat 2025

  • 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT 1.830.000 TL

  • 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT  2.120.000 TL

  • 1.6 T-GDI Elite Plus 4x4 Benzin DCT  2.470.000 TL

  • 1.6 CRDI 4x2 Prime Dizel DCT  2.070.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT  2.320.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT 2.560.000 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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