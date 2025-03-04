Kia Fiyat Listesi Mart 2025: Kia Picanto, Stonic, EV3, EV6, EV9, XCeed, Sportage ve Sorento Güncel Fiyatlar
Kia Fiyat Listesi Mart 2025: Kia Picanto, Stonic, EV3, EV6, EV9, XCeed, Sportage ve Sorento Güncel Fiyatlar
2025 yılının gelmesiyle otomobil markaları fiyatta artışa gitti. Ocak ayı itibarıyla zamlı fiyatlar, araba listelerinde yayınlandı. Şubat ayında çoğu marka fiyat artışı yapmazken Mart ayındaki fiyatlar ise merak konusu oldu. Güney Kore menşeli Kia Mart ayı fiyatları da merak edildi. Kia Mart ayı güncel fiyatlarını açıkladı, bazı modellerde fiyat güncellemesine gidildiğü görüldü.
Peki, Kia Sportage, Picanto, Stonic, XCeed, Cerato ve EV3 ne kadar oldu?
İşte, Kia Mart 2025 fiyat listesi.
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Kia fiyat listesi Mart 2025
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Kia Picanto fiyat listesi Mart 2025
Kia Stonic fiyat listesi Mart 2025
Kia EV3 fiyat listesi Mart 2025
Kia XCeed fiyat listesi Mart 2025
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Kia Sportage fiyat listesi Mart 2025
Kia Sorento fiyat listesi Mart 2025
Kia EV6 fiyat listesi Mart 2025
Kia EV9 fiyat listesi Mart 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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