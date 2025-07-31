Keyifli Yaz Yolculuklarını Daha da Keyiflendirecek 14 Şarkı
Camlar açık, güneş gözlükleri takılmış, bagaj dolu, yol haritası açık… Yazın yollar sadece varılacak yeri değil, yolda olmanın keyfini de bir ayrı yaşatıyor. Zaten fazlasıyla huzurlu bu anlarda açılan şarkılar, manzarayı daha da keyifli hale getirebilir.
Belki de tüm kış beklediğiniz o yolculuğu bambaşka bir deneyime dönüştürecek nefis bir liste! Bu listeyle ister tek başına yola çık, ister sevdiklerinle... Yolculuğun her anı neşeyle dolacak! 🌞🚗💨
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1. Queen – Don’t Stop Me Now
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2. Red Hot Chili Peppers – Road Trippin’
3. Imagine Dragons – On Top of the World
4. Daft Punk ft. Pharrell Williams – Get Lucky
5. Coldplay – Adventure of a Lifetime
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6. Harry Styles – Golden
7. Avicii – Wake Me Up
8. Rihanna - Don't Stop The Music
9. The Weeknd – Blinding Lights
10. Foster the People – Pumped Up Kicks
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11. Tame Impala – The Less I Know the Better
12. Bon Jovi – It’s My Life
13. Kygo ft. Conrad Sewell – Firestone
14. Lana Del Rey – Ride
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İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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