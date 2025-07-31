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Keyifli Yaz Yolculuklarını Daha da Keyiflendirecek 14 Şarkı

etiket Keyifli Yaz Yolculuklarını Daha da Keyiflendirecek 14 Şarkı

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
31.07.2025 - 23:13

Camlar açık, güneş gözlükleri takılmış, bagaj dolu, yol haritası açık… Yazın yollar sadece varılacak yeri değil, yolda olmanın keyfini de bir ayrı yaşatıyor. Zaten fazlasıyla huzurlu bu anlarda açılan şarkılar, manzarayı daha da keyifli hale getirebilir. 

Belki de tüm kış beklediğiniz o yolculuğu bambaşka bir deneyime dönüştürecek nefis bir liste! Bu listeyle ister tek başına yola çık, ister sevdiklerinle... Yolculuğun her anı neşeyle dolacak! 🌞🚗💨

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1. Queen – Don’t Stop Me Now

2. Red Hot Chili Peppers – Road Trippin’

3. Imagine Dragons – On Top of the World

4. Daft Punk ft. Pharrell Williams – Get Lucky

5. Coldplay – Adventure of a Lifetime

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6. Harry Styles – Golden

7. Avicii – Wake Me Up

8. Rihanna - Don't Stop The Music

9. The Weeknd – Blinding Lights

10. Foster the People – Pumped Up Kicks

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11. Tame Impala – The Less I Know the Better

12. Bon Jovi – It’s My Life

13. Kygo ft. Conrad Sewell – Firestone

14. Lana Del Rey – Ride

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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