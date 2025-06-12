Ketojenik Beslenenlerin Bayılacağı Düşük Karbonhidratlı Tarifler
Ketojenik beslenme nedir diye soracak olursanız; düşük karbonhidrat, yüksek yağ ve yeterli protein içeren bir beslenme biçimidir. Özellikle karbonhidrat kısıtlamasıyla vücutta yağ yakımını destekliyor! İşte Philips Çift Hazneli Airfryer ile kolayca hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli ketojenik tarifler! 👇
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1. Parmesanlı Tavuk Butları
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2. Çıtır Kabak Dilimleri
3. Hellim Peynir Çubukları
4. Avokadolu Yumurta
5. Karnabahar Pizza
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6. Somon
7. Kabaklı Mini Mücver
8. Ispanaklı Yumurta Muffin
9. Peynirli Domates Dolması
10. Köz Patlıcan Salatası
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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