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Ketojenik Beslenenlerin Bayılacağı Düşük Karbonhidratlı Tarifler

etiket Ketojenik Beslenenlerin Bayılacağı Düşük Karbonhidratlı Tarifler

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
12.06.2025 - 20:33

Ketojenik beslenme nedir diye soracak olursanız; düşük karbonhidrat, yüksek yağ ve yeterli protein içeren bir beslenme biçimidir. Özellikle karbonhidrat kısıtlamasıyla vücutta yağ yakımını destekliyor! İşte Philips Çift Hazneli Airfryer ile kolayca hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli ketojenik tarifler! 👇

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1. Parmesanlı Tavuk Butları

1. Parmesanlı Tavuk Butları

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 4 tavuk but

  • 3 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı:

1. Tavuk butlarını baharat ve zeytinyağıyla harmanlayın, üzerine parmesan serpin.

2. Butları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirip 200 derecede 25 dakika pişirin. Afiyet olsun.

2. Çıtır Kabak Dilimleri

2. Çıtır Kabak Dilimleri

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece 

Malzemeler:

  • 2 adet taze kabak

  • 1 çorba kaşığı kekik

  • 1 şeker kaşığı pul biber 

  • 1 tutam karabiber 

  • 1/2 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Kabakları yıkayıp kurulayın ve ince dilimler halinde kesin.

2. Kabak dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine dizip üzerlerine hafifçe tuz serpin. Fırça yardımıyla her iki yüzüne de çok az zeytinyağı sürüp baharatları serpin.

3. Isıyı 200 dereceye getirin. 12 dakika boyunca pişirin. Beşinci dakikada sepeti çekip hafifçe sallayın ve pişirmeye devam edin. Afiyet olsun!

3. Hellim Peynir Çubukları

3. Hellim Peynir Çubukları

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 200 gram hellim peyniri

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Kekik veya biberiye

Yapılışı:

1. Hellim çubuklarını yağ ve baharatla harmanlayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’da 200 derecede 10 dakika pişirin. Harika bir atıştırmalık! 😋

4. Avokadolu Yumurta

4. Avokadolu Yumurta

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1 avokado

  • 2 yumurta

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Avokadoyu ikiye bölüp çekirdeğini çıkarın, boşluğa yumurta kırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 10 dakika pişirin. Hem sağlıklı hem de doyurucu bir kahvaltı!

5. Karnabahar Pizza

5. Karnabahar Pizza

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1 adet orta boy karnabahar

  • 2 adet yumurta

  • 1 paket labne

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Domates sosu için:

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 çay bardağı ılık su

  • 1 çay kaşığı kekik

Üzeri için:

  • 1 adet kapya biber

  • 100 gram siyah zeytin

  • 3-4 yemek kaşığı konserve mısır

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı: 

1. Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve güzelce yıkadıktan sonra iyice ufalanacak şekilde rondodan çekin.

2. İçine labneyi, baharatları ve yumurtaları ekleyip güzelce karıştırın.

3. Hazırladığınız karnabaharlı harcı ikiye bölün. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın harcı dökün. 

4. Karnabahar tabanını 180 derecede 10 dakika pişirin.

5. Daha sonra domates sosunu hazırlayın. Pişen karnabahar tabanına sosu sürün. 

6. Üzerine hazırlanan malzemeleri yerleştirin ve son olarak da kaşarı ekleyin. 200 derecede 5 dakika pişirin. Afiyet olsun!

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6. Somon

6. Somon

Hazırlama süresi: 20 dakika 

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 3 dilim somon

  • 12 adet arpacık soğan

  • 12 adet çeri domates

  • 1 diş sarımsak

  • 2 adet defne yaprağı

  • 1-2 dal biberiye

  • 1 tutam dereotu

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı 

  • Yarım limon suyu

Yapılışı: 

1. Zeytinyağı, sarımsak, kekik, toz kırmızı biber, karabiber, tuz, ince kıyılmış dereotu ve limon suyunu bir kaba alıp karıştırın.

2. Dilimlenmiş somonların her tarafını hazırladığınız sosa bulayın.

3. Kalan sosa çeri domatesleri ve arpacık soğanları alarak karıştırın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine pişirme kağıdı yerleştirip somonları alın.

5. Üzerine arpacık soğan ve çeri domatesleri, defne yapraklarını ve biberiyeleri ekleyerek 12 dakika boyunca pişirin. Afiyet olsun!

7. Kabaklı Mini Mücver

7. Kabaklı Mini Mücver

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 kabak 

  • 1 yumurta

  • 50 gram badem unu

  • Tuz, karabiber, dereotu

Yapılışı:

1. Kabakları rendeleyip suyunu sıkın. Dereotunu da ince ince dilimleyin.

2. Rendelediğiniz kabaklara diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın v minik toplar yapın. 

3. Kabak toplarını Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 20 dakika pişirin.

8. Ispanaklı Yumurta Muffin

8. Ispanaklı Yumurta Muffin

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 3 yumurta

  • 1 çay bardağı buğday unu

  • Bir avuç doğranmış ıspanak

  • 50 gram rendelenmiş kaşar

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Yumurtayı iyice çırpın. 

2. Kalan tüm malzemeleri de ekleyip iyice karıştırıp muffin kalıplarına dökün. 

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 15 dakika pişirin.

9. Peynirli Domates Dolması

9. Peynirli Domates Dolması

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 4 adet domates

  • 100 gr beyaz peynir

  • 50 gr lor peyniri

  • 2 çorba kaşığı labne peyniri

  • 2-3 dal taze fesleğen

  • 2 çorba kaşığı çekilmiş ceviz içi

Yapılışı:

1. Domateslerin tepesini kapak şeklinde kesip alın. İçlerini dikkatlice çıkarıp domatesleri bir tabağın içine ters kapatın.

2. Peynirleri, ceviz ve kıyılmış taze fesleğenle karıştırın. Karışımı domateslerin içine doldurun.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine pişirme kağıdı yerleştirin ve domatesleri dizin. 

4. 180 derecede 15 dakika pişirin. Afiyet olsun.

10. Köz Patlıcan Salatası

10. Köz Patlıcan Salatası

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 3 adet patlıcan

  • Yarım limon

  • 1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

  • 2 diş ezilmiş sarımsak

  • Tuz

Yapılışı:

1. Patlıcanları birkaç yerinden çatalın ucuyla delin. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirip ısıyı 200 dereceye getirin.

2. 10 dakika pişirdikten sonra hazneyi çekip patlıcanları çevirin ve pişirmeye devam edin.

3. Patlıcanların kabuğunu soyup içlerini bir kesme tahtası üzerinde doğrayın.

4. Servis tabağına alıp zeytinyağı, tuz, sarımsak ve limon suyunu ilave ederek karıştırın. Soğuk servis edin. Afiyet olsun!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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