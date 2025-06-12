Ketojenik Beslenenlerin Bayılacağı Düşük Karbonhidratlı Tarifler

Ketojenik beslenme nedir diye soracak olursanız; düşük karbonhidrat, yüksek yağ ve yeterli protein içeren bir beslenme biçimidir. Özellikle karbonhidrat kısıtlamasıyla vücutta yağ yakımını destekliyor! İşte Philips Çift Hazneli Airfryer ile kolayca hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli ketojenik tarifler! 👇