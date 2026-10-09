Kesilmesin Diye Başında 70 Gün Boyunca Nöbet Tuttular: Asırlık Ağaç Yine de Kesildi

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Teşkilatı (CBP), Lochiel'deki federal arazide kaldırılması planlanan dört kavağın tamamının 5 Ekim itibarıyla kesildiğini bildirdi. Kurum, sınır duvarı inşaatında çevrenin korunmasının önemini kabul ettiğini, ancak yasa dışı göçün de ciddi çevresel sorunlar yarattığını savundu.

Protestocular ise eylemi sürdürmeye kararlı. Haberlere göre sınırın Meksika tarafındaki bir kavak ağacında yeni bir oturma eylemi başladı.