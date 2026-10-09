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Kesilmesin Diye Başında 70 Gün Boyunca Nöbet Tuttular: Asırlık Ağaç Yine de Kesildi

Kesilmesin Diye Başında 70 Gün Boyunca Nöbet Tuttular: Asırlık Ağaç Yine de Kesildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 14:08
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ABD'nin Arizona eyaletinde, Meksika sınırına yakın Lochiel bölgesinde yüzlerce yıllık bir kavak ağacı, sınır duvarı çalışmaları için kesildi. 'Büyükanne' adıyla bilinen ağacı korumak isteyen çevre savunucuları ve yerel sakinler, yaklaşık 70 gün boyunca ağacın başında nöbet tutmuştu. Ağaç, bölgede kesilmek üzere işaretlenen dört kadim kavağın sonuncusuydu.

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Kaynak: AZPM, AZ Luminaria

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Haziranda üç kavağın kesilmesinin ardından başlayan nöbet, son ağacı korumak için 29 Temmuz'da ağaca çıkılarak sürdürüldü.

Haziranda üç kavağın kesilmesinin ardından başlayan nöbet, son ağacı korumak için 29 Temmuz'da ağaca çıkılarak sürdürüldü.

Haberlere göre Lochiel'de sınır duvarı güzergâhında kalan dört kavak ağacından üçü haziranda kesildi. Bunun üzerine bölge sakinleri ve eylemciler 29 Temmuz'da son ağacın üzerinde oturma eylemi başlattı. Eylem, 5 Ekim'e kadar yaklaşık 68 gün sürdü.

Eylemciler, ağacın korunmasıyla sınırın yaklaşık 29 millik bir şeridinde inşaatın durduğunu öne sürüyor. Ağacın iki yanına ise duvar örülmüştü.

Görsel: Mason Kumet

Sınır Devriyesi ekipleri 5 Ekim sabahı kampa girdi ve ağaç yaklaşık iki saat içinde devrildi.

Sınır Devriyesi ekipleri 5 Ekim sabahı kampa girdi ve ağaç yaklaşık iki saat içinde devrildi.

Eylemcilerin açıklamasına göre ekipler 5 Ekim'de sabah saat 06.30 sıralarında kampa girdi. Ağaçtaki kişi vinçle indirildi ve ağaç yaklaşık saat 08.30'da kesilerek devrildi. Bölgede en az 20 kişi gözaltına alındı; bunların 10'u Sonoita Sınır Devriye istasyonuna götürüldü, 10'una ise ceza yazılarak serbest bırakıldı.

Eylemciler, ekiplerin kendilerinden talep ettikleri arama kararını göstermediğini öne sürüyor.

Yetkililer işaretlenen dört ağacın da kaldırıldığını duyururken, eylemciler mücadelenin sürdüğünü söylüyor.

Yetkililer işaretlenen dört ağacın da kaldırıldığını duyururken, eylemciler mücadelenin sürdüğünü söylüyor.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Teşkilatı (CBP), Lochiel'deki federal arazide kaldırılması planlanan dört kavağın tamamının 5 Ekim itibarıyla kesildiğini bildirdi. Kurum, sınır duvarı inşaatında çevrenin korunmasının önemini kabul ettiğini, ancak yasa dışı göçün de ciddi çevresel sorunlar yarattığını savundu.

Protestocular ise eylemi sürdürmeye kararlı. Haberlere göre sınırın Meksika tarafındaki bir kavak ağacında yeni bir oturma eylemi başladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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