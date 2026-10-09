Kesilmesin Diye Başında 70 Gün Boyunca Nöbet Tuttular: Asırlık Ağaç Yine de Kesildi
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ABD'nin Arizona eyaletinde, Meksika sınırına yakın Lochiel bölgesinde yüzlerce yıllık bir kavak ağacı, sınır duvarı çalışmaları için kesildi. 'Büyükanne' adıyla bilinen ağacı korumak isteyen çevre savunucuları ve yerel sakinler, yaklaşık 70 gün boyunca ağacın başında nöbet tutmuştu. Ağaç, bölgede kesilmek üzere işaretlenen dört kadim kavağın sonuncusuydu.
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Kaynak: AZPM, AZ Luminaria
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Haziranda üç kavağın kesilmesinin ardından başlayan nöbet, son ağacı korumak için 29 Temmuz'da ağaca çıkılarak sürdürüldü.
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Sınır Devriyesi ekipleri 5 Ekim sabahı kampa girdi ve ağaç yaklaşık iki saat içinde devrildi.
Yetkililer işaretlenen dört ağacın da kaldırıldığını duyururken, eylemciler mücadelenin sürdüğünü söylüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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