Keşfet Sekmesinden Düşmeyen "El İşi Gece Lambası" Videosu Yapay Zeka Tuzağı Çıktı
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Instagram ve TikTok gibi mecralarda son zamanlarda pek çok kişinin önüne bir videolu tanıtım düşüyor. Videoda 'maaşlı bir işe gir' diyen çevresinin söylemlerinin aksine kendi atölyesini kuran genç bir kadın el işi gece lambaları üretiyor ve bunları internet sitesinden satışa sunuyor.
Pek çok kişi tarafından gerçekçi bulunan bu senaryo ve videonun yapay zekayla üretildiği ve ürünlerin fabrikasyon olarak Çin'de çok daha ucuza satıldığı ortaya çıktı.
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Son zamanlarda sosyal medyayı işgal eden bir reklam var. Ancak reklamın özelliği ürünün üretimini anlatırken müşteriyi yanıltması...
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Reklama verilen linklerde de videodaki gibi üretildiği öne sürülen gece lambaları yüksek fiyatlardan satılıyor.
Ancak X'ten Alp Kılınç'ın paylaşımına göre bu ürünler Çinli alışveriş sitelerinde çok daha ucuza bulunabiliyor ve hiçbirinde el emeği yok.
X yorumlarında pek çok kişi videonun yapay zeka olduğunu çok bariz olarak görse de videolardaki yorumlar farklı şeyler gösteriyor.
Pek çok kişi bu ürünleri ederinden çok daha fazlasına sipariş verirken yapay zeka videosundaki kurgusal karakteri takdir edenler de mevcut.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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