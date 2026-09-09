Keşfet Sekmesinden Düşmeyen "El İşi Gece Lambası" Videosu Yapay Zeka Tuzağı Çıktı

Instagram ve TikTok gibi mecralarda son zamanlarda pek çok kişinin önüne bir videolu tanıtım düşüyor. Videoda 'maaşlı bir işe gir' diyen çevresinin söylemlerinin aksine kendi atölyesini kuran genç bir kadın el işi gece lambaları üretiyor ve bunları internet sitesinden satışa sunuyor.

Pek çok kişi tarafından gerçekçi bulunan bu senaryo ve videonun yapay zekayla üretildiği ve ürünlerin fabrikasyon olarak Çin'de çok daha ucuza satıldığı ortaya çıktı.