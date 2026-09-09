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Keşfet Sekmesinden Düşmeyen "El İşi Gece Lambası" Videosu Yapay Zeka Tuzağı Çıktı

Keşfet Sekmesinden Düşmeyen "El İşi Gece Lambası" Videosu Yapay Zeka Tuzağı Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.09.2026 - 11:31
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Instagram ve TikTok gibi mecralarda son zamanlarda pek çok kişinin önüne bir videolu tanıtım düşüyor. Videoda 'maaşlı bir işe gir' diyen çevresinin söylemlerinin aksine kendi atölyesini kuran genç bir kadın el işi gece lambaları üretiyor ve bunları internet sitesinden satışa sunuyor.

Pek çok kişi tarafından gerçekçi bulunan bu senaryo ve videonun yapay zekayla üretildiği ve ürünlerin fabrikasyon olarak Çin'de çok daha ucuza satıldığı ortaya çıktı.

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Son zamanlarda sosyal medyayı işgal eden bir reklam var. Ancak reklamın özelliği ürünün üretimini anlatırken müşteriyi yanıltması...

Reklama verilen linklerde de videodaki gibi üretildiği öne sürülen gece lambaları yüksek fiyatlardan satılıyor.

Reklama verilen linklerde de videodaki gibi üretildiği öne sürülen gece lambaları yüksek fiyatlardan satılıyor.

Ancak X'ten Alp Kılınç'ın paylaşımına göre bu ürünler Çinli alışveriş sitelerinde çok daha ucuza bulunabiliyor ve hiçbirinde el emeği yok.

Ancak X'ten Alp Kılınç'ın paylaşımına göre bu ürünler Çinli alışveriş sitelerinde çok daha ucuza bulunabiliyor ve hiçbirinde el emeği yok.

Alp Kılınç durumla ilgili şunları paylaştı:

'Instagram’da birçoğunuzun keşfetine düşen bu paylaştığım videoyu hatırlarsınız… Sözde bir kadın evin garajını atölyeye çevirmiş, orada sanat icra ederek insanların sevdiği film karakterlerini gece lambasına dönüştürüyor.

Ama işin gerçeği şu ki ortada ne böyle bir kadın var ne de bir sanat. Bu içerik, insanları dolandırmak ve kandırmak için yapay zekayla hazırlanmış son derece gerçekçi bir AI videosudur.

Bu dolandırıcı arkadaşlar, AliExpress’ten 1.500 TL’ye aldıkları seri üretim ürünleri sanki kendileri el emeğiyle yapıyormuş gibi AI videoları hazırlayarak bu sayede günde en az 80-100 sipariş alıyorlar.

Asıl kurnazlık ise fiyatta…Normalde 1.500 TL olan ürünü önce 'orijinal el yapımı' diyerek 7.000 TL’ye listeliyor, ardından 'gün içi özel indirim' yalanıyla 5.000 TL’ye düşürüyorlar.

Son zamanlarda gördüğüm en korkunç dolandırıcılık yöntemlerinden biri. 

İlk gördüğümde ben bile gerçek sanıp inanmıştım. Lütfen bu tarz yapay zeka tuzaklarına düşmeyin. Dolandırılmayın.'

X yorumlarında pek çok kişi videonun yapay zeka olduğunu çok bariz olarak görse de videolardaki yorumlar farklı şeyler gösteriyor.

X yorumlarında pek çok kişi videonun yapay zeka olduğunu çok bariz olarak görse de videolardaki yorumlar farklı şeyler gösteriyor.

Pek çok kişi bu ürünleri ederinden çok daha fazlasına sipariş verirken yapay zeka videosundaki kurgusal karakteri takdir edenler de mevcut.

Pek çok kişi bu ürünleri ederinden çok daha fazlasına sipariş verirken yapay zeka videosundaki kurgusal karakteri takdir edenler de mevcut.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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