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Kerimcan Durmaz, Hayranıyla Birlikte Bir Gün Geçirdi! 13 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Kerimcan Durmaz, Hayranıyla Birlikte Bir Gün Geçirdi! 13 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
13.03.2024 - 18:04

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Pelin Akil Altan:

1. Pelin Akil Altan:

2. Sinem Kobal, Anadolu Yakası'nda:

3. 'Sandık Kokusu' ekibinden paylaşım geldi.

3. 'Sandık Kokusu' ekibinden paylaşım geldi.

4. Enis Arıkan'ın 'Balina' oyunundan...

4. Enis Arıkan'ın 'Balina' oyunundan...

5. Kerimcan Durmaz'ın yeni videosu yayınlandı.

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6. Gökhan Türkmen, Zorlu PSM konserinden paylaşım yaptı.

7. Gökçe Bahadır, güneşin tadını çıkardı.

8. Hazal Kaya:

8. Hazal Kaya:

9. Yasemin Şefkatli:

9. Yasemin Şefkatli:

Günün magazin haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.

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