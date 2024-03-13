Kerimcan Durmaz, Hayranıyla Birlikte Bir Gün Geçirdi! 13 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Kerimcan Durmaz, Hayranıyla Birlikte Bir Gün Geçirdi! 13 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Pelin Akil Altan:
2. Sinem Kobal, Anadolu Yakası'nda:
3. 'Sandık Kokusu' ekibinden paylaşım geldi.
4. Enis Arıkan'ın 'Balina' oyunundan...
5. Kerimcan Durmaz'ın yeni videosu yayınlandı.
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6. Gökhan Türkmen, Zorlu PSM konserinden paylaşım yaptı.
7. Gökçe Bahadır, güneşin tadını çıkardı.
8. Hazal Kaya:
9. Yasemin Şefkatli:
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