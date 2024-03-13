13 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
13 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Survivor All Star 2024 gündemden düşmezken, eski yarışmacıların da neler yaptıkları sosyal medyada epey yakın markaj altında. Bu isimlerden biri de eski şampiyon Cemal Can Canseven. 2020 yılında şampiyon olmasının ardından sosyal medya işleri de bir hayli artan Cemal Can, Kaliforniya'da yürüyüş yaptığı sırada Keanu Reeves ile karşılaşmış!
2. Yardımsever kişiliğiyle tanınan ünlü futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe, Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan'ın haberine göre; Ramazan ayında deprem bölgesinde yaşayan 18 çocuğun 12 yıllık zorunlu eğitim masraflarının tamamını üstlendi.
3. Hollywood'un sevilen oyuncusu Ryan Gosling'in yanaklarını doldurttuktan sonra Kuşum Aydın'a benzediği estetik işlemi gündem oldu.
4. Ünlü aktris Sharon Stone, sonunda 1993 yapımı "Sliver" filminin setinde uğradığı cinsel taciz olayını paylaştı. Stone, yapımcı Robert Evans'ın, kendisine başrolü paylaştığı Billy Baldwin ile cinsel ilişkiye girmesi için baskı yaptığını açıkladı. Olayın detayları, Stone'un "Louis Theroux" podcast'indeki samimi itiraflarında gün yüzüne çıktı.
5. Oyunculuğuna hayran olduğumuz Ezgi Mola şu sıralar bebeği Can'la olan paylaşımlarıyla yüreğimizi ısıtmaya devam ediyor. Milliyet’ten Seçkin Şenvardar’ın haberine göre; ünlü oyuncu oğlu Can'ın anneye mi yoksa babaya mı benzediğine ilişkin açıklama yaparken, küs olduğu dostu Enis Arıkan hakkındaki soruya verdiği yanıtla da dikkat çekti.
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6. Komedi dünyasının en sevilen ikililerinden Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in küs olduğu olduğu ortaya çıkmıştı. Hatta Cemcir, Kural'ın düğününe bile katılmamış, herkesi şaşkınlığa uğratmıştı. 47 yaşındaki oyuncu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
7. Geçtiğimiz Ocak ayında operasyon geçiren Kate Middleton'ın kamuoyunda görüntülenmemesi endişe yaratmaya başladı. Kate Middleton olduğu iddia edilen fotoğrafların fake çıkması da endişeleri arttırdı. Şimdi de Prens William'ın Kate'i aldattığı ve boşanma aşamasında oldukları söylendi.
8. Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, İstanbul sosyetesinin sevilen isimlerinden biri. Son zamanlarda yaptırdığı estetikler ve sosyal sorumluluk projeleriyle gündeme gelen Koç, bu kez boğazda yer alan yalısıyla gündeme geldi.
9. Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşen Can Yaman hem yaşamını hem de kariyerini orada devam ettiriyor. Ülkemize her geldiğinde ayrı bir olaya imza atan ünlü oyuncunun bizdeki davranışlarıyla yurt dışındaki davranışları arasında epey uçurum var kendisinin. Söylemezsem Olmaz'da işlenen Can Yaman'ın çiçekler dağıtması hiç samimi bulunmadı!
10. Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay'ın, lise mezuniyet fotoğrafını ardından 1. sınıftan bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı.
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11. Her gün farklı bir kaos izlediğimiz Survivor All Star 2024 sezonunda sevilen yarışmacı Aysu Keskin'in Instagram'da canlı yayın açıp kapaması "Aysu Keskin elendi mi?" iddialarını gündeme getirdi.
12. Ünlü model ve oyuncu Pamela Anderson, bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesiydi. Güzelliği bir yana, kariyeriyle de adından sıkça söz ettiren Anderson bu sefer de 2024 Oscar Ödül Töreni'ndeki görünüşüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
13. Hande Erçel, son olarak sevgilisi Hakan Sabancı ile bir sosyete düğününe katıldı. Erçel'in bir Sabancı gelini nidasıyla süzüldüğü ve hatta Hakan Sabancı'nın paylaşım yaptığı düğün, çok konuşuldu. Hande Erçel'in çok sevilen zarif kombininin fiyatı da ortaya çıktı.
14. Eser Yenenler'in Linç@ programına konuk olan Sefo'ya geçtiğimiz sene olay olan etekli pozları soruldu. Sefo'nun aniden eteğe yükselen halleri ve yorumları sosyal medya kullanıcılarını güldürdü!
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