Sharon Stone, Billy Baldwin ile Cinsel İlişkiye Girmesi İçin Kendisine Baskı Yapan Yapımcının Adını Verdi
Sharon Stone, Billy Baldwin ile Cinsel İlişkiye Girmesi İçin Kendisine Baskı Yapan Yapımcının Adını Verdi
Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/12/entert...
Ünlü aktris Sharon Stone, sonunda 1993 yapımı 'Sliver' filminin setinde uğradığı cinsel taciz olayını paylaştı. Stone, yapımcı Robert Evans'ın, kendisine başrolü paylaştığı Billy Baldwin ile cinsel ilişkiye girmesi için baskı yaptığını açıkladı. Olayın detayları, Stone'un 'Louis Theroux' podcast'indeki samimi itiraflarında gün yüzüne çıktı. Detaylar👇
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Daha çok "Temel İçgüdü" filmiyle tanınan Sharon Stone, birçok kişinin tanıdığı ünlü isimler arasında yer alıyor.
Hatırlarsanız birkaç ay önce bir podcast'te yaptığı açıklamalarda 60 yaşlarında olmasından ve geçmişteki gibi fiziksel ve cinsel bir ilgi görmemesinin getirdiği güvenden ötürü sessiz kalmayacağını söylemişti.
"Eskisi kadar çekici olmadığınızdan değil, artık o kadar kolay av olmadığınızdan." diyerek epey bir gündem olmuştu zamanında.
Şimdi ise "Louis Theroux" podcast'ine katılıp, cinsel tacize uğradığı rahatsız edici bir olaydan bahsetti.
Anlattığına göre 1993'te "Sliver" filminin çekimleri sırasında, yönetmeni Robert Evans, Sharon Stone'a Billy Baldwin ile cinsel ilişkiye girmesi gerektiğini söylemiş.
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Hatta tam olarak "Eğer ben Billy Baldwin ile yatsaydım, performansı daha iyi olurdu." diyerek, ikilinin yakınlaşmasını teşvik etmeye çalışmış.
Pazartesi günü yayınlanan podcast'te Evans'ın onu odasına çağırıp, Eva Gardner ile zamanında cinsel ilişkiye girdiğini ve Stone'un da Baldwin ile "yatması" gerektiğini söylemiş.
"Eğer Baldwin ile yatarsam, onun performansı çok daha iyi olurmuş ve filmde onun iyi olmasına ihtiyacımız varmış, çünkü bu bir sorunmuş." diye ekledi.
Sharon Stone 2021'de yayınlanan kitabında bu yaşadığı rahatsız edici durumdan bahsediyor. Fakat daha önce Baldwin'in veya Evans'ın ismini vermemişti.
Kitabına "...bana ekranda kimyamızın uyuşması için rol arkadaşımı neden s*kmem gerektiğini açıkladı" diye yazdı. Ardından "Şimdi onu s*kersem iyi bir aktör olacağını mı düşünüyorsun?" diyerek devam etti.
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"Birdenbire 'İnsanları s*kme zorunluluğu' işine girdim." diyen Stone, film patronlarına "kendi kendilerini becermelerini" ve ondan uzak durmalarını gerektiğini de ekledi.
Şimdi ise 66 yaşındaki Stone, sessizliğini korumayıp zamanında başrolü paylaştığı Baldwin ile "kimya sağlanacak" ve "filmi kurtulacak" bahaneleriyle baskılandığını paylaştı.
Robert Evans ise 2019'da 89 yaşında öldü. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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