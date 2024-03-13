Sharon Stone, Billy Baldwin ile Cinsel İlişkiye Girmesi İçin Kendisine Baskı Yapan Yapımcının Adını Verdi

Ünlü aktris Sharon Stone, sonunda 1993 yapımı 'Sliver' filminin setinde uğradığı cinsel taciz olayını paylaştı. Stone, yapımcı Robert Evans'ın, kendisine başrolü paylaştığı Billy Baldwin ile cinsel ilişkiye girmesi için baskı yaptığını açıkladı. Olayın detayları, Stone'un 'Louis Theroux' podcast'indeki samimi itiraflarında gün yüzüne çıktı. Detaylar👇