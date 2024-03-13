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Biricik Ken'imiz Ryan Gosling, Estetik Yaptırdıktan Sonra Kuşum Aydın'a Dönüştü

Biricik Ken'imiz Ryan Gosling, Estetik Yaptırdıktan Sonra Kuşum Aydın'a Dönüştü

Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
13.03.2024 - 15:54

Hollywood'un sevilen oyuncusu Ryan Gosling'in yanaklarını doldurttuktan sonra Kuşum Aydın'a benzediği estetik işlemi gündem oldu. Gelin Ryan Gosling'in yeni haline ve yorumlara birlikte bakalım.

Kaynak: https://twitter.com/britfindlayy/stat...
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Hollywood'un en yakışıklı isimleri dendiğinde akıllara gelen isimlerden bir tanesi Ryan Gosling oluyor.

Hollywood'un en yakışıklı isimleri dendiğinde akıllara gelen isimlerden bir tanesi Ryan Gosling oluyor.

Kendisi, 'The Notebook', 'Blade Runner', 'Drive' ve oynadığı onlarca farklı janra filmde yeteneğini kanıtlamış isimlerden bir tanesi.

Kendisi, 'The Notebook', 'Blade Runner', 'Drive' ve oynadığı onlarca farklı janra filmde yeteneğini kanıtlamış isimlerden bir tanesi.

'La La Land' filmindeki şu bakışı akıllarımıza kazınan sahnelerden sadece bir tanesi.

'La La Land' filmindeki şu bakışı akıllarımıza kazınan sahnelerden sadece bir tanesi.

Ünlü ismi en son, bu yaza damgasını vuran 'Barbie' filminde Ken olarak izlemiştik.

Ünlü ismi en son, bu yaza damgasını vuran 'Barbie' filminde Ken olarak izlemiştik.

Oscar 2024'teki sahne şovu da gecenin en çok konuşulan konularından biri olmuştu.

Oscar 2024'teki sahne şovu da gecenin en çok konuşulan konularından biri olmuştu.
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Az önce Ryan Gosling'in 'La la Land' filmindeki bakışından bahsetmiştik. Kendisi, aynı filmdeki rol arkadaşı Emma Stone'un başarılarını da aynı hayranlıkla izliyor.

Az önce Ryan Gosling'in 'La la Land' filmindeki bakışından bahsetmiştik. Kendisi, aynı filmdeki rol arkadaşı Emma Stone'un başarılarını da aynı hayranlıkla izliyor.

Aynı bakış bu yılki Oscar töreninde de geldi. Ancak siz de fark etmişsinizdir ki Ryan Gosling'in yüzünü görünce 'Senin yüzüne ne olmuş?' demekten kendimizi alıkoyamadık.

Aynı bakış bu yılki Oscar töreninde de geldi. Ancak siz de fark etmişsinizdir ki Ryan Gosling'in yüzünü görünce 'Senin yüzüne ne olmuş?' demekten kendimizi alıkoyamadık.

Ryan Goslng'in Kuşum Aydın'a benzediği fotoğraf Twitter kullanıcılarının da gözünden kaçmadı.

Ryan Goslng'in Kuşum Aydın'a benzediği fotoğraf Twitter kullanıcılarının da gözünden kaçmadı.
twitter.com

Ardından da birçok yorum yapıldı...

Ardından da birçok yorum yapıldı...
twitter.com

İsterseniz sizleri yorumlarla baş başa bırakalım.👇

İsterseniz sizleri yorumlarla baş başa bırakalım.👇
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Siz Ryan Gosling'in yeni estetiğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Siz Ryan Gosling'in yeni estetiğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
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