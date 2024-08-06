Kerem Kınık’ın Kızı Kazada Bir Kişiyi Öldürmüştü: Aileye Sosyal Medyadan Engel!

Kızılay’ın eski başkanı olan Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, geçtiğimiz ay karıştığı kazada 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olmuştu. Adli kontrol şartıyla serbest kalan Zehra Kınık hakkında bugün 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hayatını kaybeden gencin acılı ailesi ise kaza sonrası yaşananları anlattı.