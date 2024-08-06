Kerem Kınık’ın Kızı Kazada Bir Kişiyi Öldürmüştü: Aileye Sosyal Medyadan Engel!
Kerem Kınık’ın Kızı Kazada Bir Kişiyi Öldürmüştü: Aileye Sosyal Medyadan Engel!
Kızılay’ın eski başkanı olan Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, geçtiğimiz ay karıştığı kazada 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olmuştu. Adli kontrol şartıyla serbest kalan Zehra Kınık hakkında bugün 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hayatını kaybeden gencin acılı ailesi ise kaza sonrası yaşananları anlattı.
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Kahramanmaraş depremi sırasında Kızılay’ın para ile çadır satma skandalıyla tepki çeken Kızılay eski başkanı Kerem Kırık, sonrasında görevinden istifa etmişti.
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Kınık’ın kızı Zehra Kınık ise 17 Temmuz’da Beykoz’da karıştığı trafik kazasında motosiklette arkada oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olmuştu.
Karar’dan Sema Kızılarslan’ın haberine göre; hayatını kaybeden Barlasçeki’nin ailesi, Kerem Kınık’ın kendilerini sosyal medyada engellediğini ve taziye evinde de rencide edici davranışlarda bulunduğunu söyledi.
Hayatın kaybeden gencin teyzesi Büşra Doğan; “Zehra Hanım ailemin evine başsağlığına gelmiş. Fakat ben o sırada burada değildim. İyi ki de değildim. Ben o sırada olay yerinde, olayı gören birilerini arıyordum. Geldiklerine dair telefon geldiğinde hemen bir taksiyle eve gittim. Fakat yetişemedim” ifadelerini kullandı.
“Ailecek gelmişler. Tavırları da çok çirkinmiş. ‘Bir şeye ihtiyacınız olursa biz hep buradayız’ gibi ve asla benim kabul etmeyeceğim cümleler kurmuşlar. Biz gecekondu mahallesindeyiz. Sanırım bizi kendilerinden aşağıda gördüler. İsterse benim kapımın önünde yatsın, benim umurumda değil. Gideni geri getirmeyecek.”
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Tezye Doğan ayrıca Kerem Kınık’ın aileyi sosyal medya hesabından da engellediğini söyledi.
Batın Barlesçeki’nin avukatı Uysal Uğurlu ise “Tensip tutanağı da düzenlendi. Zehra Hanım sanık olarak yargılanacak. Normalde tutuklu yargılanması gerekirdi. Adliyede işler farklı yürümüş anladığımız kadarıyla. Beykoz Adliyesi’nin bu tutumu konuşulmalı. Adli kusurlu olan Zehra Kınık, adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Savcılık sulh cezaya tutuklama talebi ile göndermesi gerekirken sadece adli kontrol şartı talebi ile göndermesi oldukça düşündürücü. Bu karar bir hukuk faciası. İddianamede de kusurlu olduğu birebir yazıyor. Motorun kendisine çarptığını söylemişti. Ama alınan raporlara göre asli kusurlu. Bu tarz trafik kazalarını bilen bir avukat olarak söylüyorum. Fatma Zehra Kınık asli kusurludur.” dedi.
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