Kerem Kınık’ın ABD’ye Yerleştiği İddia Edilen Kızı Fatma Zehra Kınık'ın Arkadaşlarından Yalanlama
Kerem Kınık’ın ABD’ye Yerleştiği İddia Edilen Kızı Fatma Zehra Kınık'ın Arkadaşlarından Yalanlama
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da ölümlü kazaya sebep olan ve tutuksuz yargılanan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın, ABD'nin Kaliforniya eyaletine yerleştiği iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zehra Kınık’ın ABD’ye yerleştiği iddialarına yalanlama arkadaşlarınan geldi.
“Fatma Zehra Kınık California’ya kaçtı haberleri yalan arkadaşlar. Kerem Kınık’la ilgili ne yazsalar tık aldığı için sürekli yalan haber uyduruyorlar ve eski haberleri paylaşıyorlar.”
“Fatma Zehra Kınık kaçtı haberleri yalan arkadaşlar. Yargı süreci devam ediyor. Bu tür kazalarda yargılama zaten tutuksuz şekilde devam eder. Yurt dışı çıkış yasağı konur, tedbir için ilk gün nezarethanede geçirilir. Kerem Kınık’ın kızı olduğu için mi istiyorsunuz tutuklanmasını?”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın