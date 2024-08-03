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Kerem Kınık’ın ABD’ye Yerleştiği İddia Edilen Kızı Fatma Zehra Kınık'ın Arkadaşlarından Yalanlama

Kerem Kınık’ın ABD’ye Yerleştiği İddia Edilen Kızı Fatma Zehra Kınık'ın Arkadaşlarından Yalanlama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
03.08.2024 - 19:45

İstanbul Beykoz'da geçtiğimiz ay aracıyla kaza yapan ve 16 yaşındaki motosikletli gencin ölümüne sebep olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın ABD’ye yerleştiği iddia edilmişti. Zehra Kınık’ın arkadaşları bu iddiaları yalanladı. 

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İstanbul’da ölümlü kazaya sebep olan ve tutuksuz yargılanan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın, ABD'nin Kaliforniya eyaletine yerleştiği iddia edildi.

İstanbul’da ölümlü kazaya sebep olan ve tutuksuz yargılanan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın, ABD'nin Kaliforniya eyaletine yerleştiği iddia edildi.

Zehra Kınık’ın ABD’ye yerleştiği iddialarına yalanlama arkadaşlarınan geldi.

Zehra Kınık’ın ABD’ye yerleştiği iddialarına yalanlama arkadaşlarınan geldi.

“Fatma Zehra Kınık California’ya kaçtı haberleri yalan arkadaşlar. Kerem Kınık’la ilgili ne yazsalar tık aldığı için sürekli yalan haber uyduruyorlar ve eski haberleri paylaşıyorlar.”

“Fatma Zehra Kınık California’ya kaçtı haberleri yalan arkadaşlar. Kerem Kınık’la ilgili ne yazsalar tık aldığı için sürekli yalan haber uyduruyorlar ve eski haberleri paylaşıyorlar.”

“Fatma Zehra Kınık kaçtı haberleri yalan arkadaşlar. Yargı süreci devam ediyor. Bu tür kazalarda yargılama zaten tutuksuz şekilde devam eder. Yurt dışı çıkış yasağı konur, tedbir için ilk gün nezarethanede geçirilir. Kerem Kınık’ın kızı olduğu için mi istiyorsunuz tutuklanmasını?”

“Fatma Zehra Kınık kaçtı haberleri yalan arkadaşlar. Yargı süreci devam ediyor. Bu tür kazalarda yargılama zaten tutuksuz şekilde devam eder. Yurt dışı çıkış yasağı konur, tedbir için ilk gün nezarethanede geçirilir. Kerem Kınık’ın kızı olduğu için mi istiyorsunuz tutuklanmasını?”
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