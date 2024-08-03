Kerem Kınık’ın ABD’ye Yerleştiği İddia Edilen Kızı Fatma Zehra Kınık'ın Arkadaşlarından Yalanlama

İstanbul Beykoz'da geçtiğimiz ay aracıyla kaza yapan ve 16 yaşındaki motosikletli gencin ölümüne sebep olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın ABD’ye yerleştiği iddia edilmişti. Zehra Kınık’ın arkadaşları bu iddiaları yalanladı.