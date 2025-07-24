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Kendinizi Paris'in Büyüsüne Kaptıracağınız 11 Şarkı

etiket Kendinizi Paris'in Büyüsüne Kaptıracağınız 11 Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
24.07.2025 - 23:55

Biraz da Paris'e ışınlanalım mı? Dinlediğiniz anda kendinizi Paris'in romantik sokaklarında bulacağınız en iyi Fransızca parçaları özenle seçtik. Yapmanız gereken kendinizi bu şarkıların ritmine bırakmak ve Paris'te olduğunuzu hayal etmek!

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1. Angèle - Bruxelles je t'aime

2. Christine and the Queens – Saint Claude

3. Clara Luciani – La Grenade

4. Juliette Armanet – Le Dernier Jour du Disco

5. L’Impératrice – Peur des Filles

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6. Phoenix – Lisztomania

7. Camélia Jordana – Facile

8. Polo & Pan – Canopée

9. Zaz – Paris sera toujours Paris

10. Eddy de Pretto – Kid

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11. Frànçois & the Atlas Mountains – La Vérité

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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