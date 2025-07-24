Kendinizi Paris'in Büyüsüne Kaptıracağınız 11 Şarkı
Biraz da Paris'e ışınlanalım mı? Dinlediğiniz anda kendinizi Paris'in romantik sokaklarında bulacağınız en iyi Fransızca parçaları özenle seçtik. Yapmanız gereken kendinizi bu şarkıların ritmine bırakmak ve Paris'te olduğunuzu hayal etmek!
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1. Angèle - Bruxelles je t'aime
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2. Christine and the Queens – Saint Claude
3. Clara Luciani – La Grenade
4. Juliette Armanet – Le Dernier Jour du Disco
5. L’Impératrice – Peur des Filles
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6. Phoenix – Lisztomania
7. Camélia Jordana – Facile
8. Polo & Pan – Canopée
9. Zaz – Paris sera toujours Paris
10. Eddy de Pretto – Kid
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11. Frànçois & the Atlas Mountains – La Vérité
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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