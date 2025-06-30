Kendinizi Metrobüste Bile Cool Hissetmenizi Sağlayacak O Şarkılar
Bazı şarkılar vardır ki her an kendinizi cool hissedebilirsiniz hatta metrobüste bile! Dinlerken sizi daha iyi hissettirecek bu şarkılar aynı zamanda hoş bir havaya girmenizi de sağlar! Kulaklıkları taktıysanız başlayalım çünkü bu liste gerçekten de bomba!
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1. Arctic Monkeys – Do I Wanna Know?
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2. Tame Impala – The Less I Know The Better
3. Rhye – Open
4. Cigarettes After Sex – Apocalypse
5. Sault – Wildfires
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6. The Weeknd – After Hours
7. Mac Miller – Blue World
8. FKA twigs – Cellophane
9. Billie Eilish – Therefore I Am
10. Lana Del Rey – West Coast
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11. Jungle – Keep Moving
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